В Казани девушка устроила танцы на крышах припаркованных автомобилей

КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Полицейские установили девушку, которая танцевала на крышах автомобилей, припаркованных во дворе одного из домов в Казани, она сама пришла в полицию и созналась в поступке, сообщили в МВД по Татарстану.

"Около 7.30 утра в отдел полиции "Савиново" УМВД России по Казани обратился автовладелец, который пояснил, что вечером припарковал в одном из дворов по улице Адоратского свой автомобиль, а утром обнаружил повреждения на нем. На месте происшествия полицейские опросили свидетелей и очевидцев события, которые сообщили, что на крышах автомобилей танцевала неизвестная девушка", - говорится в сообщении.

МВД отмечает, что полицейские в кратчайшие сроки установили личность участницы события и предприняли меры по установлению ее местонахождения. Однако в связи с тем, что видеозапись с танцем, опубликованная в соцсетях, вызвала широкий общественный резонанс, 19-летняя девушка сама пришла в полицию и созналась в содеянном.