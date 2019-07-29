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РИА Новости

В Казани девушка устроила танцы на крышах припаркованных автомобилей

Вчера, 17:05
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Девушка танцует на крышах машин в Казани. Стоп-кадр видео
Девушка танцует на крышах машин в Казани. Стоп-кадр видео
КАЗАНЬ, 29 июл - РИА Новости. Полицейские установили девушку, которая танцевала на крышах автомобилей, припаркованных во дворе одного из домов в Казани, она сама пришла в полицию и созналась в поступке, сообщили в МВД по Татарстану.
"Около 7.30 утра в отдел полиции "Савиново" УМВД России по Казани обратился автовладелец, который пояснил, что вечером припарковал в одном из дворов по улице Адоратского свой автомобиль, а утром обнаружил повреждения на нем. На месте происшествия полицейские опросили свидетелей и очевидцев события, которые сообщили, что на крышах автомобилей танцевала неизвестная девушка", - говорится в сообщении.
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МВД отмечает, что полицейские в кратчайшие сроки установили личность участницы события и предприняли меры по установлению ее местонахождения. Однако в связи с тем, что видеозапись с танцем, опубликованная в соцсетях, вызвала широкий общественный резонанс, 19-летняя девушка сама пришла в полицию и созналась в содеянном.
В настоящее время по данному происшествию проводится проверка. По факту повреждения автомобиля назначена экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
91551315
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МВД РФТатарстанКазаньПроисшествия
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