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РИА Новости

В Японии госпитализировали более 400 человек за сутки из-за жары

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Ксения НакаПогода в Токио
Погода в Токио
© РИА Новости / Ксения Нака
ТОКИО, 29 июл – РИА Новости. Более 400 человек госпитализированы за сутки с тепловым ударом из-за жары в Японии, сообщает агентство Киодо.
Наибольшее число госпитализированных в столице страны Токио, здесь в больницы были доставлены 121 человек. Большое число госпитализированных с тепловым ударом также зафиксировано в префектурах Аити (94 человека), Канагава (49 человек), Тиба (37 человек) и Мияги (33 человека).
По данным Главного метеорологического агентства Японии, столбики термометров в ряде регионов страны поднялись выше 35 градусов. В частности, в префектуре Иватэ воздух прогрелся до 37 градусов, в Киото – до 36,5 градуса. Температура в Токио в понедельник составила 33,7 градуса.
Согласно прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Японии сохранится жаркая погода. Согласно прогнозу на вторник, 30 июля, температура на большей территории страны превысит 30 градусов.
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