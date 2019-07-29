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РИА Новости

Более 6,5 тысячи жителей ДНР получили российское гражданство

Вчера, 17:02
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Гражданство Российской Федерации получили свыше 6,5 тысячи жителей самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил журналистам заместитель начальника миграционной службы министерства внутренних дел ДНР Владимир Медведок.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Меньше чем через неделю в Ростовской области открылись Центры выдачи российских паспортов. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. Позднее действие указа было расширено на всех жителей Донецкой и Луганской областей.
"По состоянию на вчерашний вечер на приобретений российского гражданства подали заявки чуть больше 23 тысяч, а получили документы, подтверждающие принадлежность гражданству Российской Федерации, свыше 6,5 тысячи",- заявил Медведок.
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Он отметил, что после указа президента Российской Федерации значительно возрос интерес и к получению паспорта гражданина ДНР, после чего власти приняли решение ввести в действие электронную очередь в миграционную службы.
"Пятьдесят две тысячи человек записались в эту очередь. С появлением электронной очереди миграционной службе стало значительно проще работать. До появления этой услуги люди приходили к нам, не понимая, как можно получить то или иное решение, не создавая дискомфорта для себя и социального напряжения в целом... Это (электронная очередь - ред.) в первую очередь социально разгрузило общество", - сказал РИА Новости Медведок.
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