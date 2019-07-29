Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T17:27Z
https://ria.ru/20190729/1556977600.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152632/29/1526322911_0:320:2507:1730_1036x0_80_0_0_799ccc88c38721a29ac8cd15e8491237.jpg
РИА Новости
Туризм

В Турции жандармы изъяли три тысячи лягушек, которых хотели продать отелям

Вчера, 17:27
422
© РИА Новости / Вячеслав Бобков / Перейти в фотобанкТравяная лягушка
Травяная лягушка
© РИА Новости / Вячеслав Бобков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Командование жандармерии района Гергер провинции Адыяман на юго-востоке Турции конфисковало три тысячи живых лягушек, сообщает турецкий телеканал NTV.
По данным источника, жандармерия остановила на трассе подозрительный автомобиль. После обыска салона в мешках были обнаружены три тысячи лягушек.
Было установлено, что нарушители поймали лягушек для продажи отелям.
Как сообщает телеканал, лягушки были конфискованы и переданы в управление сельского хозяйства района Гергер, чтобы в дальнейшем их выпустить в природную среду обитания.
Четверо подозреваемых были задержаны, им придется заплатить штраф в размере 600 турецких лир (около 6 670 рублей).
Фотографирование с медвежонком. Архивное фото
25 июля, 07:34
В Крыму пригрозили фотографам с животными уголовным преследованием
821210
ТуризмТуризмтуристыНовости - ТуризмТурция
Рекомендуем
Комплекс Город мертвых в Северной Осетии
В Северной Осетии возбудили дело против туриста за фотосессию с черепами
РИА
Новости
Указатель на место строительства АЭС Аккую по российскому проекту на юге Турции
На АЭС "Аккую" доставили ловушку расплава ядерного топлива для блока №1
Трансляция переговоров госсекретаря США Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына
Помпео похвастался, что обошел Родмана по времени общения с Ким Чен Ыном
Глава Союза журналистов Москвы, главный редактор газеты Московский комсомолец Павел Гусев
Суд отклонил иск главреда "МК" Гусева к бывшей супруге
Лента
новостей
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео рассказал о пяти случаях "вмешательства" России за последние годы
Пожар в цехе по производству шуб в Пятигорске. 29 июля 2019
В Пятигорске загорелся цех по производству шуб
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео прокомментировал ситуацию с ближневосточным урегулированием
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин
В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Яшина
На Урале двое детей открыли стрельбу по продавщице из игрушечного пистолета
В Югре приостановили работу детского лагеря из-за менингита
Несгоревшие элементы корабля "Прогресс МС-11" упали в Тихий океан
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
В аппарате Акимова раскритиковали проект о значимых инфоресурсах
Военнослужащие в Судане
На западе Судана демонстранты подожгли здание банка, сообщили СМИ
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Помпео не ставит сроков для заключения нового соглашения с Ираном
На западе Судана ввели комендантский час из-за демонстраций
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
Лента новостейМолния