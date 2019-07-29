В Турции жандармы изъяли три тысячи лягушек, которых хотели продать отелям

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Командование жандармерии района Гергер провинции Адыяман на юго-востоке Турции конфисковало три тысячи живых лягушек, сообщает турецкий телеканал NTV.

По данным источника, жандармерия остановила на трассе подозрительный автомобиль. После обыска салона в мешках были обнаружены три тысячи лягушек.

Было установлено, что нарушители поймали лягушек для продажи отелям.

Как сообщает телеканал, лягушки были конфискованы и переданы в управление сельского хозяйства района Гергер, чтобы в дальнейшем их выпустить в природную среду обитания.