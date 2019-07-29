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РИА Новости

В Крыму оценили призыв ввести санкции из-за Крымского моста

Вчера, 17:00
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© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Крымский мост
Крымский мост
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал призыв ввести санкции против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
Ранее с подобной инициативой выступил "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич. По его мнению, Киеву следует дать западным партнерам сигнал, что Украина не оставит "такие вещи" без внимания. При этом политик признал, что украинские власти не могли бы помешать строительству моста.
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Ганжара напомнил, что Киев на протяжении последних пяти лет предпринимал безуспешные попытки по "возвращению" полуострова.
"Все это лишь укрепляло российский статус Крыма и в первую очередь укрепляло выбор людей, которые проголосовали на референдуме в 2014 году", — заявил он в комментарии телеканалу RT.
Парламентарий также отметил, что Европа, наоборот, ищет "окна возможностей" для налаживания экономического сотрудничества с Россией. Политик также призвал Киев вывести из кризиса собственную страну.
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Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста в мае прошлого года, открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на конец года.
Крым стал российским регионом в 2014 году после референдума, на котором более 95 процентов избирателей поддержали вхождение полуострова в состав России. В Москве многократно отмечали, что голосование проходило в полном соответствии с международным правом.
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Популярные комментарии
"Дак его же нет".......сначала орали они (на Украине).
29 июля, 17:25
Egor Revda
3540001
Все претензии к павильонам "Мосфильма"!,, ведь там его нарисовали!)).
29 июля, 17:44
Александр Гриненко
870000
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