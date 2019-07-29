В Крыму оценили призыв ввести санкции из-за Крымского моста

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал призыв ввести санкции против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.

Ранее с подобной инициативой выступил "постпред президента Украины в Крыму" Антон Кориневич. По его мнению, Киеву следует дать западным партнерам сигнал, что Украина не оставит "такие вещи" без внимания. При этом политик признал, что украинские власти не могли бы помешать строительству моста.

Ганжара напомнил, что Киев на протяжении последних пяти лет предпринимал безуспешные попытки по "возвращению" полуострова.

"Все это лишь укрепляло российский статус Крыма и в первую очередь укрепляло выбор людей, которые проголосовали на референдуме в 2014 году", — заявил он в комментарии телеканалу RT

Парламентарий также отметил, что Европа, наоборот, ищет "окна возможностей" для налаживания экономического сотрудничества с Россией. Политик также призвал Киев вывести из кризиса собственную страну.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста в мае прошлого года, открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на конец года.