Ближайшие две ночи в Москве могут стать рекордно холодными

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В понедельник не удалось побить многолетний рекорд самой низкой температуры 29 июля, но ближайшие две ночи в Москве могут стать самыми холодными в июле за последние 69 лет, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Ранее Синенков сообщил РИА Новости, что понедельник в Москве может стать самым холодным 29 июля с начала века.