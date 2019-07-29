Ближайшие две ночи в Москве могут стать рекордно холодными

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В понедельник не удалось побить многолетний рекорд самой низкой температуры 29 июля, но ближайшие две ночи в Москве могут стать самыми холодными в июле за последние 69 лет, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее Синенков сообщил РИА Новости, что понедельник в Москве может стать самым холодным 29 июля с начала века.
"Не побили рекорд, температура была выше 15 градусов. А вот ночью можем побить. Минимальная температура 30-31 числа - девять градусов. Сегодня ночью ждем семь-девять градусов. А в ночь на среду - шесть-восемь градусов, тогда рекорд точно должен состояться. Минимальная температура 29 июля ночью была 8,6 - это за 69 лет наблюдений", - сказал синоптик.