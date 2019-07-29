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РИА Новости

Ближайшие две ночи в Москве могут стать рекордно холодными

Вчера, 16:55
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкВид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Вид на Московский международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. В понедельник не удалось побить многолетний рекорд самой низкой температуры 29 июля, но ближайшие две ночи в Москве могут стать самыми холодными в июле за последние 69 лет, рассказал РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Ранее Синенков сообщил РИА Новости, что понедельник в Москве может стать самым холодным 29 июля с начала века.
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"Не побили рекорд, температура была выше 15 градусов. А вот ночью можем побить. Минимальная температура 30-31 числа - девять градусов. Сегодня ночью ждем семь-девять градусов. А в ночь на среду - шесть-восемь градусов, тогда рекорд точно должен состояться. Минимальная температура 29 июля ночью была 8,6 - это за 69 лет наблюдений", - сказал синоптик.
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