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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В МГИК рекомендовали оставить в силе отказ в регистрации Галяминой

Вчера, 16:49
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Рабочая группа Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб рекомендует оставить без удовлетворения жалобу независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Юлии Галяминой об отказе ей в регистрации.
Как уточнила в ходе заседания член Мосгоризбиркома, руководитель рабочей группы Рима Кузнецова, поводом для отказа стало превышение брака в подписных листах. Допустимое количество брака – 10%.
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"Рабочая группа обсудила представленные документы и будет рекомендовать Московской избирательной комиссии оставить жалобу кандидата без удовлетворения, это решение предварительное. Недействительными предлагается посчитать 908 подписей, то есть, вам возвращено 95 подписей", - сказала Кузнецова, обращаясь к Галяминой.
Она также сообщила, что итоговое заседание, на котором будет приниматься решение о жалобе Галяминой, состоится во вторник.
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В свою очередь Галямина отметила, что много подписей были признаны недействительными из-за ошибок при вводе данных и из-за ошибок в базе ФМС. Также она отметила, что справка о недействительных подписях, которую ей представили, не соответствует требованиям ЦИК. Она также добавила, что хочет вернуть 515 подписей.
"Справка МВД была составлена не в соответствии той формы, которая требует ЦИК, нам не представили данные, почему признаны недействительными. Итого 505 подписей по ФМС и 175 отбракованных по графологической экспертизе, уже целиком могут быть признаны действительными", - сказала Галямина.
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Ранее в понедельник рабочая группа рассмотрела жалобу незарегистрированного кандидата в депутаты от партии "Яблоко" Анастасии Брюхановой, рабочая группа приняла решение оставить ее жалобу без удовлетворения, так как ей не хватает достоверных подписей для регистрации.
Ранее Мосгоризбирком рассмотрел жалобы 12 незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы и оставил в силе решения об отказе в регистрации по всем рассмотренным жалобам. Среди них так же: оппозиционеры Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Константин Янкаускас и Любовь Соболь, а также члены партии "Яблоко" Елена Русакова и Андрей Бабушкин.
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Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуПолитика
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