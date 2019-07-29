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РИА Новости

Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля

Вчера, 16:49
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CC BY 3.0 / Blitz1980 / Луганская ТЭСЛуганская ТЭС
Луганская ТЭС
CC BY 3.0 / Blitz1980 / Луганская ТЭС
КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.
Ранее власти Луганской области попросили представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму обсудить на переговорах в Минске поставки российского угля на "ДТЭК Луганская Теплоэлектростанция". Заместитель главы Луганской областной госадминистрации Юрий Клименко сообщил, что запасов угля на предприятии "ДТЭК Луганская Теплоэлектростанция", расположенной в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье, при нынешней норме потребления хватит до 20 июля, разрешения на его поставку из РФ не выданы.
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Гулять – так на последние! Украина нашла уголь на краю землиГлава украинского МИД Павел Климкин считает условия поставок угля из США "очень конкурентными". Видимо, это уже в традициях – чем хуже для Украины, тем лучше для ее власти.
"Сегодня в 9.00 (совпадает с мск) Луганскую ТЭС перевели из потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было", - написал Комарницкий на своей странице в Facebook.
Он отметил, что потребители разницы не почувствовали, ситуация находится под контролем, причин для беспокойства нет.
Луганская ТЭС обеспечивает светом и теплом около миллиона украинцев, компания является единственным производителем электроэнергии в области.
Кабинет министров Украины 10 апреля обновил перечень товаров из РФ, запрещенных к ввозу на Украину. Россия приняла ответные меры, дополнив запрет на импорт с Украины отдельными видами продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки, трубной продукции, бумаги и картона, одежды и обуви. Кроме того, с 1 июня поставки угля, бензина и дизтоплива, а также сжиженных газов из РФ на Украину возможны только по отдельным разрешениям, а экспорт нефти, этана, бутана, битума, этилена, пропилена запрещен полностью.
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