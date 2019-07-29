Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля

КИЕВ, 29 июл - РИА Новости. Луганская теплоэлектростанция из-за дефицита угля перешла на использование газа, сообщил в понедельник глава Луганской областной государственной администрации Виталий Комарницкий.

Ранее власти Луганской области попросили представителя Киева в трехсторонней контактной группе Леонида Кучму обсудить на переговорах в Минске поставки российского угля на "ДТЭК Луганская Теплоэлектростанция". Заместитель главы Луганской областной госадминистрации Юрий Клименко сообщил, что запасов угля на предприятии "ДТЭК Луганская Теплоэлектростанция", расположенной в подконтрольном Киеву населенном пункте Счастье, при нынешней норме потребления хватит до 20 июля, разрешения на его поставку из РФ не выданы.

"Сегодня в 9.00 (совпадает с мск) Луганскую ТЭС перевели из потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было", - написал Комарницкий на своей странице в Facebook.

Он отметил, что потребители разницы не почувствовали, ситуация находится под контролем, причин для беспокойства нет.

Луганская ТЭС обеспечивает светом и теплом около миллиона украинцев, компания является единственным производителем электроэнергии в области.