Додон назвал условие решения конфликта в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе

КИШИНЕВ, 29 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон, выступая в понедельник на праздничной церемонии в честь 25-летия принятия Конституции республики, заявил, что основным условием урегулирования приднестровского конфликта является нейтралитет страны.

"В Конституции Республики Молдова закреплен принцип постоянного нейтралитета страны. Неукоснительное следование данному принципу является основополагающим условием для урегулирования приднестровской проблемы и реинтеграции страны", - заявил Додон.

По его словам, сейчас в стране складывается благоприятная ситуация, чтобы найти политическое решение существующей проблемы.

"Нужно приложить все усилия для достижения взаимоприемлемого решения, которое принесло бы на землю Молдовы долгосрочный мир и условия для экономического и социального развития обоих берегов Днестра. Преодоление этой проблемы могло бы стать дипломатическим успехом для наших внешних партнеров, вовлеченных в формат переговоров "5+2", - отметил президент.

В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели.