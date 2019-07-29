Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T16:44Z
https://ria.ru/20190729/1556976590.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Под Саратовом установили личности подростков, осквернивших Вечный огонь

Вчера, 16:44
453
САРАТОВ, 29 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Маркс Саратовской области установила троих подростков, подозреваемых в осквернении мемориала "Вечный огонь", сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что трое подростков забрались на плиту мемориала "Вечный огонь", один из них сидел рядом с огнем, второй ходил поблизости, а третий справил нужду, не сходя с мемориала.
Эмблема на форме сотрудника полиции
4 апреля, 10:47
В Бурятии задержали подростков, осквернивших 89 могил
"Как установлено сотрудниками полиции, данный факт имел место 29 июля примерно с 5.00 до 5.30 (4.00-4.30 мск). Участники установлены - трое несовершеннолетних 2003 года рождения, которые на момент совершения противоправного действия находились в состоянии алкогольного опьянения. Проверка продолжается", - сказала собеседница агентства.
Как сообщила прокуратура области, предварительно установлено, что утром в понедельник двое местных подростков и один из города Коломны Московской области будучи пьяные сожгли на Вечном огне венки, лежавшие у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и разбили три плитки.
"Прокуратурой области организовано проведение проверки по факту осквернения памятника… В ходе проверки будут выяснены обстоятельства происшествия, приобретение алкогольных напитков, условия жизни и воспитания подростков", - говорится в сообщении.
Кроме того, ведомство проводит проверку соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также надлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей. "По результатам проверки будут рассмотрены вопросы о постановке несовершеннолетних на профилактический учет в органах полиции и при наличии оснований о принятии мер прокурорского реагирования", - добавили в прокуратуре.
Вечный огонь. Архивное фото
28 ноября 2018, 09:35
Дело бросившей венок в Вечный огонь школьницы в Златоусте направили в суд
4013211
Обсудить 2
Саратовская областьПроисшествия
Рекомендуем
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
РИА
Новости
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Лента
новостей
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
В Свердловской области прохожие спасли ребенка, на которого напал мужчина
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
Лесной пожар
Эксперт прокомментировал слова красноярского губернатора о тушении пожаров
Вид на Гурзуф
В команде Зеленского назвали способ возвращения Крыма
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а с грузовым кораблем Прогресс МС-11 с космодрома Байконур. 4 апреля 2019
Астронавт НАСА сфотографировал с борта МКС разрушение корабля "Прогресс"
Крымский мост
В Крыму прокомментировали заявление о санкциях из-за строительства моста
Президент Молдавии Игорь Додон общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
Додон назвал условие решения конфликта в Приднестровье
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
Лента новостейМолния