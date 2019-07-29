Под Саратовом установили личности подростков, осквернивших Вечный огонь

САРАТОВ, 29 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в городе Маркс Саратовской области установила троих подростков, подозреваемых в осквернении мемориала "Вечный огонь", сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что трое подростков забрались на плиту мемориала "Вечный огонь", один из них сидел рядом с огнем, второй ходил поблизости, а третий справил нужду, не сходя с мемориала.

"Как установлено сотрудниками полиции, данный факт имел место 29 июля примерно с 5.00 до 5.30 (4.00-4.30 мск). Участники установлены - трое несовершеннолетних 2003 года рождения, которые на момент совершения противоправного действия находились в состоянии алкогольного опьянения. Проверка продолжается", - сказала собеседница агентства.

Как сообщила прокуратура области, предварительно установлено, что утром в понедельник двое местных подростков и один из города Коломны Московской области будучи пьяные сожгли на Вечном огне венки, лежавшие у памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и разбили три плитки.

"Прокуратурой области организовано проведение проверки по факту осквернения памятника… В ходе проверки будут выяснены обстоятельства происшествия, приобретение алкогольных напитков, условия жизни и воспитания подростков", - говорится в сообщении.