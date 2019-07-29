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РИА Новости
Школа волонтера

Павел Савчук: волонтерская помощь в медучреждениях – абсолютно легитимна

Вчера, 16:45
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© пресс-служба Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"Павел Савчук: Волонтерская помощь в медицинских учреждениях – абсолютна легитимна
Павел Савчук: Волонтерская помощь в медицинских учреждениях – абсолютна легитимна
© пресс-служба Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Вступил в силу порядок взаимодействия государственных учреждений с добровольческими организациями и организаторами добровольческой деятельности. Документ разрабатывался совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями и утвержден Минздравом России, сообщает пресс-служба Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".
Теперь четко регламентируются порядок и сроки взаимодействия добровольцев и медицинских организаций, возможности и ограничения для оказания волонтерской помощи и другие вопросы, касающиеся деятельности добровольцев.
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"Приказ прописывает все условия и требования, которые предъявляются к добровольцам, в том числе отношение к информации, являющейся врачебной тайной. Теперь можно с ответственностью заявить, что волонтерская помощь в медицинских учреждениях стала полностью легитимной", – отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.
По его словам, в ближайшее время регионам предстоит утвердить свой порядок, регламентирующий работу волонтеров в медучреждениях.
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