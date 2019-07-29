Павел Савчук: волонтерская помощь в медучреждениях – абсолютно легитимна

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Вступил в силу порядок взаимодействия государственных учреждений с добровольческими организациями и организаторами добровольческой деятельности. Документ разрабатывался совместно с социально ориентированными некоммерческими организациями и утвержден Минздравом России, сообщает пресс-служба Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

Теперь четко регламентируются порядок и сроки взаимодействия добровольцев и медицинских организаций, возможности и ограничения для оказания волонтерской помощи и другие вопросы, касающиеся деятельности добровольцев.

"Приказ прописывает все условия и требования, которые предъявляются к добровольцам, в том числе отношение к информации, являющейся врачебной тайной. Теперь можно с ответственностью заявить, что волонтерская помощь в медицинских учреждениях стала полностью легитимной", – отметил председатель ВОД "Волонтеры-медики" Павел Савчук.