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РИА Новости

В Крыму прокомментировали заявление о санкциях из-за строительства моста

Вчера, 16:43
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал удивительной вещью призыв постпреда президента Украины Антона Кориневича ввести санкции против международных компаний, принимавших участие в строительстве Крымского моста.
Ранее "постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич в интервью интернет-изданию "Сегодня" заявил, что Украина должна рассмотреть вопрос введения санкций против международных компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста.
"То, что сейчас происходит на Украине – это удивительная вещь. С одной стороны простые граждане Украины выступают за налаживание добрососедских отношений с Россией, возобновление партнерских отношений с российским Крымом и отмену блокады, а с другой - представители власти, которые как будто не слышат голос народа, продолжают политическую возню, связанную с санкционной политикой и агрессивной риторикой", - сказал РИА Новости Фикс.
По его словам, крымчане спокойно относятся к подобного рода заявлениям и уже не придают им серьезного внимания.
"Мы надеемся, что постепенно к власти на Украине придут прагматики, которые осознают важность и необходимость взаимодействия с Россией и Крымом, важность налаживания добрососедских отношений между двумя братскими народами", - сказал вице-спикер.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Президент РФ Владимир Путин открыл автомобильную часть моста 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено на следующий день. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.
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26 июля, 16:37
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