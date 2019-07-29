В Крыму прокомментировали заявление о санкциях из-за строительства моста

"То, что сейчас происходит на Украине – это удивительная вещь. С одной стороны простые граждане Украины выступают за налаживание добрососедских отношений с Россией, возобновление партнерских отношений с российским Крымом и отмену блокады, а с другой - представители власти, которые как будто не слышат голос народа, продолжают политическую возню, связанную с санкционной политикой и агрессивной риторикой", - сказал РИА Новости Фикс.