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РИА Новости
Медиавойны

Литовская комиссия по телерадиовещанию возобновит доступ к сайту Sputnik

Вчера, 16:35
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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ВИЛЬНЮС, 29 июл — РИА Новости. Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению возобновит доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики.
"Как сообщает регулятор, доступ к ресурсу восстановят до 1 августа 2019 года. Решение было принято после того, как якобы защищенный авторским правом контент был удален с сайта", — пишет агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Вильнюсский окружной административный суд 12 июля утвердил решение комиссии о блокировке. Поводом стала жалоба Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права: как утверждали представители LRT, агентство размещало их материалы без разрешения.
Согласно закону, блокировка с ресурса снимается в течение пяти рабочих дней с того момента, как в комиссии получат уведомление об удалении защищенного контента.
Пресс-центр Sputnik Эстония
24 января, 23:16
Sputnik Эстония рассказал о работе сайта после удаления страниц в Facebook
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что Литва запретила доступ к сайту Sputnik, потому что его повестка не вписывается в "мейнстрим местных каналов".
МИД также заявлял, что в Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство Sputnik подвергается откровенной травле.
Пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала отмену блокировки "лучом надежды на здравый смысл" и поблагодарила российский МИД и тех, кто высказывался против блокировки.
В конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, гражданина Латвии. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". Касема внесли в список нежелательных лиц в Литве, ему запретили въезд в страну на пять лет.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. Как отметили в МИД, эти случаи "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
Шеф-редактор новостного сайта Sputnik Латвия Валентинс Роженцовс
7 мая, 15:12
Facebook в четвертый раз удалила аккаунт шеф-редактора Sputnik Латвия
6482112
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МедиавойныSputnikЛитваВ мире
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