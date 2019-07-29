Литовская комиссия по телерадиовещанию возобновит доступ к сайту Sputnik

ВИЛЬНЮС, 29 июл — РИА Новости. Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению возобновит доступ к сайту Литовская комиссия по радиовещанию и телевидению возобновит доступ к сайту Sputnik Литва на территории республики.

"Как сообщает регулятор, доступ к ресурсу восстановят до 1 августа 2019 года. Решение было принято после того, как якобы защищенный авторским правом контент был удален с сайта", — пишет агентство со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Вильнюсский окружной административный суд 12 июля утвердил решение комиссии о блокировке. Поводом стала жалоба Литовского радио и телевидения на нарушения авторского права: как утверждали представители LRT, агентство размещало их материалы без разрешения.

Согласно закону, блокировка с ресурса снимается в течение пяти рабочих дней с того момента, как в комиссии получат уведомление об удалении защищенного контента.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что Литва запретила доступ к сайту Sputnik, потому что его повестка не вписывается в "мейнстрим местных каналов".

МИД также заявлял, что в Литве продолжается кампания по дискриминации российских СМИ, а агентство Sputnik подвергается откровенной травле.

Пресс-служба МИА "Россия сегодня" назвала отмену блокировки "лучом надежды на здравый смысл" и поблагодарила российский МИД и тех, кто высказывался против блокировки.

В конце мая в аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, гражданина Латвии. Журналиста обыскали и допросили, а затем вручили ему документ, в котором говорилось, что он представляет "угрозу для национальной безопасности". Касема внесли в список нежелательных лиц в Литве, ему запретили въезд в страну на пять лет.