В Москве прошел матч в поддержку сохранения краснокнижных кошек

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Товарищеский матч в поддержку проектов сохранения краснокнижных кошек Дальнего Востока прошел на стадионе футбольного клуба "Строгино". Участники встречи разделились на две команды – "Амурские тигры" и "Дальневосточные леопарды", сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточное леопарды"..

"Я благодарен участникам сегодняшнего матча, что они нашли время оторваться от своих дел и согласились покатать мяч в поддержку сохранения диких кошек ‒ амурских тигров и дальневосточных леопардов", ‒ отметил председатель наблюдательного совета АНО "Дальневосточные леопарды", специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В составе команды "полосатых кошек" на поле вышли представители правительства Российской Федерации, а в команде "пятнистых хищников" играли сотрудники администрации президента России и представители органов государственной власти из российских регионов. Также на футбольный газон вышли депутаты Государственной Думы, авиакомпании "Россия", деятели Российского футбольного союза и звезды отечественного футбола прошлых лет.

Первый тайм завершился со счетом 3:3. Второй тайм игры также закончился ничьей, поэтому победителя определили по итогам серии пенальти: выиграла команда "Амурские тигры".