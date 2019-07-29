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РИА Новости
Экология

В Москве прошел матч в поддержку сохранения краснокнижных кошек

Вчера, 16:26
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© Владимир НаскидаевТоварищеский матч между любительскими футбольными командами "Амурские тигры" и "Дальневосточные леопарды"
Товарищеский матч между любительскими футбольными командами Амурские тигры и Дальневосточные леопарды
© Владимир Наскидаев
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Товарищеский матч в поддержку проектов сохранения краснокнижных кошек Дальнего Востока прошел на стадионе футбольного клуба "Строгино". Участники встречи разделились на две команды – "Амурские тигры" и "Дальневосточные леопарды", сообщается на официальном сайте АНО "Дальневосточное леопарды"..
"Я благодарен участникам сегодняшнего матча, что они нашли время оторваться от своих дел и согласились покатать мяч в поддержку сохранения диких кошек ‒ амурских тигров и дальневосточных леопардов", ‒ отметил председатель наблюдательного совета АНО "Дальневосточные леопарды", специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
В составе команды "полосатых кошек" на поле вышли представители правительства Российской Федерации, а в команде "пятнистых хищников" играли сотрудники администрации президента России и представители органов государственной власти из российских регионов. Также на футбольный газон вышли депутаты Государственной Думы, авиакомпании "Россия", деятели Российского футбольного союза и звезды отечественного футбола прошлых лет.
Первый тайм завершился со счетом 3:3. Второй тайм игры также закончился ничьей, поэтому победителя определили по итогам серии пенальти: выиграла команда "Амурские тигры".
Матч был организован АНО "Дальневосточные леопарды" при поддержке АНО "Центр "Амурский тигр".
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ЭкологияАНО Дальневосточные леопарды
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