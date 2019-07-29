Началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей Су-57

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания "Сухой" приступила к производству заказанных Минобороны России истребителей пятого поколения Су-57, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.

Так в аппарате прокомментировали информацию ОКБ им. Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) о том, что истребитель Су-57 запущен в серийное производство.

"В настоящее время компания "Сухой" приступила к выполнению контрактных обязательств. В результате исполнения контракта Минобороны России получат самый современный многофункциональный истребитель пятого поколения, что поднимет боевые возможности отечественных Воздушно-космических сил", - сказали в аппарате Борисова.

Там напомнили, что контракт на 76 машин был подписан в ходе международного военно-технического форума "Армия-2019" . В 2018 году на аналогичной выставке был подписан контракт на поставку установочной партии Су-57.