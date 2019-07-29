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РИА Новости

Началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей Су-57

Вчера, 16:25
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57. Архивное фото
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Компания "Сухой" приступила к производству заказанных Минобороны России истребителей пятого поколения Су-57, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Юрия Борисова, курирующего оборонно-промышленный комплекс.
Так в аппарате прокомментировали информацию ОКБ им. Сухого (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) о том, что истребитель Су-57 запущен в серийное производство.
Многофункциональный истребитель Су-57
Вчера, 16:02
"Грозное оружие". Авиаэксперт рассказал об истребителях Су-57В России началось серийное производство Су-57. В эфире радио Sputnik гендиректор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка обратил внимание на особенности новейших истребителей.
"В настоящее время компания "Сухой" приступила к выполнению контрактных обязательств. В результате исполнения контракта Минобороны России получат самый современный многофункциональный истребитель пятого поколения, что поднимет боевые возможности отечественных Воздушно-космических сил", - сказали в аппарате Борисова.
Там напомнили, что контракт на 76 машин был подписан в ходе международного военно-технического форума "Армия-2019" . В 2018 году на аналогичной выставке был подписан контракт на поставку установочной партии Су-57.
"Первый самолет будет передан заказчику до конца 2019 года", - уточнили в аппарате вице-премьера.
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
Вчера, 16:15
Крылья России. Самолёты ОКБ Сухого
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Су-57РоссияБезопасность
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Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
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