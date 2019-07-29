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РИА Новости

Помпео заявил, что США обеспечат свободу судоходства в Ормузском проливе

Вчера, 16:24
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
Госсекретарь США Майк Помпео во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи. 14 мая 2019
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ВАШИНГТОН, 29 июл – РИА Новости. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что США намерены вместе с партнерами обеспечить свободу судоходства в Ормузском и других проливах в районе Персидского залива.
"Мы будем держать их (проливы) открытыми. Мы хотим реализовать план по обеспечению безопасности на море с участием стран со всего мира, которые заинтересованы с том, чтобы эти морские пути оставались открытыми", - заявил Помпео, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в интервью агентству Блумберг, что исламская республика имеет возможность перекрыть Ормузский пролив, но не хочет этого делать с учетом значения этого морского пути для страны.
Британский танкер Stena Impero, задержанный ВМС Корпуса стражей исламской революции в Ормузском проливе. Архивное фото
23 июля, 02:14
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Майк ПомпеоОрмузский проливСШАВ мире
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