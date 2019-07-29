Битаров: множество храмов отреставрируют к 1100-летию крещения Алании

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Множество православных храмов Северной Осетии-Алании будут отреставрированы в рамках подготовки к празднованию 1100-летию крещения Алании, которое отметят в 2022 году, сообщил глава республики Вячеслав Битаров.
"В республике множество православных храмов, которые в советские времена закрывались или использовались по другому назначению. И все эти мероприятия вошли в план подготовки", - сказал Битаров в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, оргкомитет по подготовке к празднованию, который возглавила вице-премьер Ольга Голодец, уже провел ряд заседаний, где обсуждался список мероприятий в рамках подготовки к этому знаменательному событию.
"Также после указа я побывал у патриарха. Он пообещал сам прибыть на данное празднество, и мы надеемся на это, готовимся к этому. Уверен, что не только из Российской Федерации, но и из других стран в республику и в дни праздника прибудет большое количество (туристов), и в рамках подготовки будут приезжать гости, которых мы будем знакомить, как идет реконструкция многочисленных храмов", - добавил Битаров.