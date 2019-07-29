Битаров: множество храмов отреставрируют к 1100-летию крещения Алании

"В республике множество православных храмов, которые в советские времена закрывались или использовались по другому назначению. И все эти мероприятия вошли в план подготовки", - сказал Битаров в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, оргкомитет по подготовке к празднованию, который возглавила вице-премьер Ольга Голодец, уже провел ряд заседаний, где обсуждался список мероприятий в рамках подготовки к этому знаменательному событию.

"Также после указа я побывал у патриарха. Он пообещал сам прибыть на данное празднество, и мы надеемся на это, готовимся к этому. Уверен, что не только из Российской Федерации, но и из других стран в республику и в дни праздника прибудет большое количество (туристов), и в рамках подготовки будут приезжать гости, которых мы будем знакомить, как идет реконструкция многочисленных храмов", - добавил Битаров.