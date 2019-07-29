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РИА Новости

Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео

Вчера, 16:19
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© REUTERS / /Kevin LamarqueПрезидент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен Ын в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи, в Панмунжоме, Южная Корея. 30 июня 2019
© REUTERS / /Kevin Lamarque
ВАШИНГТОН, 29 июл - РИА Новости. Третья встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пока не стоит на повестке дня, заявил в понедельник госсекретарь США Майк Помпео.
"Ничего в проработке нет. Ничего не запланировано", - сказал он, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп во время встречи в Сингапуре. 12 июня 2018
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В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.
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Майк ПомпеоДональд ТрампКим Чен ЫнКНДРСШАВ мире
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