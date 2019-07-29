Третья встреча Трампа и Ким Чен Ына пока не планируется, заявил Помпео

"Ничего в проработке нет. Ничего не запланировано", - сказал он, выступая в Экономическом клубе в Вашингтоне.

В Сингапуре 12 июня 2018 года состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которые договорились о мерах по нормализации отношений и денуклеаризации КНДР. Вторая их встреча в Ханое в феврале 2019 года окончилась безрезультатно. Кроме того, позже они ненадолго встретились на границе двух Корей. Трамп тогда стал первым президентом США, ступившим на территорию КНДР из Южной Кореи.