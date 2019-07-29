Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T16:15Z
https://ria.ru/20190729/1556975232.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Житель Якутска украл у соседа по палате 500 тысяч рублей

Вчера, 16:15
439
ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Житель Якутска украл у соседа по палате полмиллиона рублей, но не смог сбежать из больницы, так как все двери были заперты, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Сообщается, что в полицию Якутска обратился 36-летний пациент горбольницы, который заявил, что неизвестный украл у него 500 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Вскоре оперативники установили подозреваемого, им оказался 27-летний местный житель, проходящий лечение в этом же медучреждении.
Задержание участника группы телефонных мошенников сотрудниками МВД и Росгвардии
22 июля, 06:07
Полиция задержала телефонных мошенников, укравших 12 миллионов рублей
"Установлено, что прежде, чем лечь в больницу, потерпевший продал свою квартиру. Мужчина планировал приобрести новое жилье, а деньги решил взять с собой в больницу. По словам заявителя, полмиллиона рублей наличными он положил в папку, которую спрятал в тумбочке", - рассказали в пресс-службе.
Выяснилось, что мужчина рассказал соседу по палате о том, что у него хранится приличная сумма денег. "Ночью злоумышленник похитил денежные средства, однако сбежать из больницы не смог, так как все двери были закрыты. Утром подозреваемого разбудили полицейские. Похищенная наличность была обнаружена в его сумке", - сообщили в МВД.
Возбуждено уголовное дело по статье о краже, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
26 июля, 03:05
Источник: укравшая 41 миллион рублей кассир могла сбежать за границу
080041
Обсудить 0
ЯкутскПроисшествия
Рекомендуем
В Свердловской области прохожие спасли ребенка, на которого напал мужчина
РИА
Новости
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин
Суд арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в Москве
В Кузбассе подросток утонул в реке на территории парка
Принц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд
Умер старший брат короля Саудовской Аравии
Лента
новостей
Главный терминал международного аэропорта Тегель в Берлине
В берлинском аэропорту Тегель проводят операцию из-за опасного груза
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова признали виновным в афере на 263 млн рублей
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
Аксенов объяснил медленные темпы освоения средств на нацпроекты в Крыму
Стенд федерального агентства воздушного транспорта на Международной выставке Транспорт России
Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению
Мужчина имитирует вскрытие автомобиля и его угон
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
В Уфе потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции не пришла в суд
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
Эстонский министр посоветовал отозвать приглашение Путину посетить страну
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Началось исполнение контракта на поставку Минобороны 76 истребителей Су-57
Мари Софи Хингст
Выдумавшую погибших в Холокосте предков блогершу нашли мертвой
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
Луганская ТЭС
Луганская ТЭС перешла на газ из-за дефицита угля
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:16В США пять человек погибли в результате стрельбы
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
Лента новостейМолния