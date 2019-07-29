Житель Якутска украл у соседа по палате 500 тысяч рублей

ЯКУТСК, 29 июл - РИА Новости. Житель Якутска украл у соседа по палате полмиллиона рублей, но не смог сбежать из больницы, так как все двери были заперты, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Сообщается, что в полицию Якутска обратился 36-летний пациент горбольницы, который заявил, что неизвестный украл у него 500 тысяч рублей. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Вскоре оперативники установили подозреваемого, им оказался 27-летний местный житель, проходящий лечение в этом же медучреждении.

"Установлено, что прежде, чем лечь в больницу, потерпевший продал свою квартиру. Мужчина планировал приобрести новое жилье, а деньги решил взять с собой в больницу. По словам заявителя, полмиллиона рублей наличными он положил в папку, которую спрятал в тумбочке", - рассказали в пресс-службе.

Выяснилось, что мужчина рассказал соседу по палате о том, что у него хранится приличная сумма денег. "Ночью злоумышленник похитил денежные средства, однако сбежать из больницы не смог, так как все двери были закрыты. Утром подозреваемого разбудили полицейские. Похищенная наличность была обнаружена в его сумке", - сообщили в МВД.