Суд арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Щербинский суд Москвы на 10 суток арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина за организацию несанкционированной акции в столице 27 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
"Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП, и арестовал его на 10 суток", - сказала Ехтанигова.
Это уже второй протокол по данной статье КоАП, составленный на Яшина. Первый 30 июля рассмотрит Троицкий суд Москвы, он составлен по результатам несанкционированной акции 14 июля у столичной мэрии. По каждому из эпизодов, согласно КоАП, грозит до 10 суток.
Митинг, который прошел в субботу, не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщила, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".