Суд арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в Москве

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Щербинский суд Москвы на 10 суток арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина за организацию несанкционированной акции в столице 27 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.

"Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП, и арестовал его на 10 суток", - сказала Ехтанигова.

Это уже второй протокол по данной статье КоАП, составленный на Яшина. Первый 30 июля рассмотрит Троицкий суд Москвы, он составлен по результатам несанкционированной акции 14 июля у столичной мэрии. По каждому из эпизодов, согласно КоАП, грозит до 10 суток.

Митинг, который прошел в субботу, не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщила, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.