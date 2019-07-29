Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T16:16Z
https://ria.ru/20190729/1556975177.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/151161/25/1511612525_0:228:3076:1958_1036x0_80_0_0_c7a10b40b54df16b9a4b875ae2ad49d0.jpg
РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Суд арестовал Яшина за организацию несанкционированной акции в Москве

Вчера, 16:13
4584
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Щербинский суд Москвы на 10 суток арестовал незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Илью Яшина за организацию несанкционированной акции в столице 27 июля, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова.
"Суд признал Яшина виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.2 КоАП, и арестовал его на 10 суток", - сказала Ехтанигова.
Здание Московского городского суда
Вчера, 13:25
В Мосгорсуд поступило 35 исков о регистрации кандидатов в депутаты
Это уже второй протокол по данной статье КоАП, составленный на Яшина. Первый 30 июля рассмотрит Троицкий суд Москвы, он составлен по результатам несанкционированной акции 14 июля у столичной мэрии. По каждому из эпизодов, согласно КоАП, грозит до 10 суток.
Митинг, который прошел в субботу, не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить 27 июля на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщила, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
Московская городская избирательная комиссия
24 июля, 14:00
Мосгоризбирком прокомментировал дело о незаконных митингах
152505121
Обсудить 9
Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
10 суток мало. Пару лет и в Сибирь пожары тушить по этапу......
29 июля, 16:25
Арсений Понфиленко
47510010
А Яшин-то - рецидивист. Лавры Ульянова-Ленина покоя не дают?
29 июля, 16:51
mmiasnikov
23100006
Рекомендуем
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
РИА
Новости
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Лента
новостей
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Пожарные и полицейские на главном вокзале во Франкфурте. 29 июля 2019
В Германии мужчина столкнул ребенка под поезд
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
Мэрия предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
В Черногории автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы после ДТП
Крымский мост
В Крыму прокомментировали заявление о санкциях из-за строительства моста
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
Эстонский министр посоветовал отозвать приглашение Путину посетить страну
Несанкционированная акция в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
В Москве арестовали участника незаконной акции за нападение на полицейского
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
Лента новостейМолния