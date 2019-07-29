Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T16:10Z
https://ria.ru/20190729/1556975143.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155698/16/1556981621_0:0:484:273_1036x0_80_0_0_0aa4c235f5f06cbadc4a559904db1ff0.jpg
РИА Новости

Умер старший брат короля Саудовской Аравии

Вчера, 16:10
566
© Фото : SAUDIANEWSПринц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд
Принц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд
© Фото : SAUDIANEWS
ДУБАЙ, 29 июл – РИА Новости. Старший брат короля Саудовской Аравии Сальмана принц Бандар бен Абдель Азиз Аль Сауд скончался в возрасте 95 лет, сообщает саудовское информационное агентство SPA.
По заявлению королевского двора Саудовской Аравии, прощание с покойным состоится в понедельник в мечети "Масждид аль-Харам" ("Заповедная мечеть") в Мекке.
Родившийся в 1923 году принц Бандар бен Абдель Азиз по собственному желанию не занимал никаких официальных постов в королевстве. Он был отцом нынешнего губернатора провинции Эр-Рияд принца Фейсала бен Бандара бен Абдель Азиза и министра национальной гвардии королевства Абдаллы бен Бандара бен Абдель Азиза.
В последние несколько лет принц Бандар бен Абдель Азиз тяжело болел, отмечают саудовские СМИ.
224930
Обсудить 0
Саудовская АравияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие в Судане
На западе Судана демонстранты подожгли здание банка, сообщили СМИ
РИА
Новости
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Лента
новостей
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
Военнослужащий в костюме химзащиты в Солсбери
Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
Международный аэропорт Триполи
Аэропорт в Триполи возобновил работу после обстрела
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Архивное фото
Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
Затопленная дорога в Паравуре на окраине Кочи в южно-индийском штате Керала. 20 августа 2018
В Индии число жертв наводнений возросло до 86 человек, сообщили СМИ
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
На острое Реюньон произошло извержение вулкана
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
22:51В партии "Слуга народа" назвали вероятного спикера Рады
Лента новостейМолния