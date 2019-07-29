Бывшего замглавы ФСИН Коршунова признали виновным в афере на 263 млн рублей

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019

Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в понедельник начал оглашать обвинительный приговор бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову по делу о хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Приговор, как ожидается, будут зачитывать около пяти часов. Наказание будет названо в конце. Прокуратура требует назначить бывшему чиновнику девять лет колонии общего режима.

По данным следствия, гендиректор компании "Даце Групп" Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым украсть деньги, выделенные на закупку обуви для ФСИН. По документам обувь должна была быть произведена в ведомственном ФГУПе "Производственно-промышленный дом", который в свое время с помпой открывало руководство ФСИН.

На деле же, обувь должны были изготовить заключенные и сотрудники компании Арутюняна из более дешевых материалов, чем прописывалось в госконтрактах.

Далее, как установило следствие, региональные управления ФСИН заключили госконтракты с указанным ФГУПом, которым руководил еще один участник аферы - Виталий Морусов. Тот подписал госконтракты на общую сумму более 263 миллионов рублей.

Вместе с Коршуновым на скамье подсудимых оказался глава ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталий Морусов. Что касается Арутюняна, он уже осужден на 3,5 года колонии общего режима.