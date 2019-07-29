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РИА Новости

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова признали виновным в афере на 263 млн рублей

Вчера, 16:10
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкБывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов, во время оглашения приговора в Гагаринском суде города Москвы. 29 июля 2019
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Гагаринский суд Москвы в понедельник начал оглашать обвинительный приговор бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову по делу о хищении 263 миллионов рублей при закупке обуви, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Приговор, как ожидается, будут зачитывать около пяти часов. Наказание будет названо в конце. Прокуратура требует назначить бывшему чиновнику девять лет колонии общего режима.
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда. Архивное фото
12 ноября 2018, 14:10
Участница "сахарной аферы" во ФСИН получила 2,5 года колонии
По данным следствия, гендиректор компании "Даце Групп" Арутюнян в 2015 году сговорился с Коршуновым украсть деньги, выделенные на закупку обуви для ФСИН. По документам обувь должна была быть произведена в ведомственном ФГУПе "Производственно-промышленный дом", который в свое время с помпой открывало руководство ФСИН.
На деле же, обувь должны были изготовить заключенные и сотрудники компании Арутюняна из более дешевых материалов, чем прописывалось в госконтрактах.
Далее, как установило следствие, региональные управления ФСИН заключили госконтракты с указанным ФГУПом, которым руководил еще один участник аферы - Виталий Морусов. Тот подписал госконтракты на общую сумму более 263 миллионов рублей.
Задержанный. Архивное фото
10 сентября 2018, 13:51
Участник "обувной аферы" во ФСИН получил 3,5 года колонии
Вместе с Коршуновым на скамье подсудимых оказался глава ФГУП "Производственно-промышленный дом" ФСИН России Виталий Морусов. Что касается Арутюняна, он уже осужден на 3,5 года колонии общего режима.
Кроме того, в отношении бывшего замглавы ФСИН параллельно идет расследование по другим эпизодам коррупции.
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Олег КоршуновФедеральная служба исполнения наказаний РФРоссияПроисшествия
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