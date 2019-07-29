Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росавиация готова вести полноформатные переговоры с авиавластями Украины о возобновлении авиасообщения между странами, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.

Недавно на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией. Автор обращения Виктория Темченко написала, что из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями.

"Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов", - сказал Нерадько в понедельник, отвечая на вопрос, готова ли Росавиация вести с Украиной переговоры о возобновлении авиасообщения в связи с появившейся петицией.

Представитель Росавиации еще в апреле текущего года сообщал РИА Новости, что в ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения между странами со стороны Украины российское ведомство предложило провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе в полном объеме. Такое решение, пояснили в ведомстве, отвечает интересам обоих народов и авиапассажиров.

Нерадько в понедельник сообщил, что пока каких-то контактов или встреч по этому вопросу с украинской стороной не было.