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РИА Новости

Росавиация готова к переговорам с Украиной по авиасообщению

Вчера, 16:06
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтенд федерального агентства воздушного транспорта на Международной выставке "Транспорт России"
Стенд федерального агентства воздушного транспорта на Международной выставке Транспорт России
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росавиация готова вести полноформатные переговоры с авиавластями Украины о возобновлении авиасообщения между странами, сообщил журналистам глава ведомства Александр Нерадько.
Недавно на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием возобновить авиасообщение с Россией. Автор обращения Виктория Темченко написала, что из-за отмены авиасообщения страдают в основном украинцы, которые не могут видеться с семьями.
"Мы всегда были готовы и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, которые касаются воздушного сообщения и других вопросов", - сказал Нерадько в понедельник, отвечая на вопрос, готова ли Росавиация вести с Украиной переговоры о возобновлении авиасообщения в связи с появившейся петицией.
Международный аэропорт Симферополь
28 июля, 07:36
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Представитель Росавиации еще в апреле текущего года сообщал РИА Новости, что в ответ на запрет прямого чартерного воздушного сообщения между странами со стороны Украины российское ведомство предложило провести переговоры и возобновить воздушное сообщение на регулярной и чартерной основе в полном объеме. Такое решение, пояснили в ведомстве, отвечает интересам обоих народов и авиапассажиров.
Нерадько в понедельник сообщил, что пока каких-то контактов или встреч по этому вопросу с украинской стороной не было.
Украина "закрыла небо" для российских пассажирских и грузовых перевозок с 25 октября 2015 года. В санкционный список попали крупнейший российский перевозчик "Аэрофлот", тогда еще находившаяся в предбанкротном состоянии "Трансаэро", авиакомпания "Якутия", авиакомпании группы S7. Все перечисленные перевозчики летали чартерами или регулярными рейсами в ставший российским Крым. С того же дня и Россия ввела зеркальные меры в отношении украинских авиакомпаний. Запрет, как отмечала ранее Росавиация, будет действовать до тех пор, пока решение украинских властей в отношении российских авиакомпаний не будет отменено.
Президент Украины Владимир Зеленский
27 июля, 08:56
Украинцы попросили Зеленского восстановить авиасообщение с Россией
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