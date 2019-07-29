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РИА Новости

В Кузбассе подросток утонул в реке на территории парка

Вчера, 16:04
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КЕМЕРОВО, 29 июл – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток утонул в реке на территории парка "Черемушки" в Новокузнецке, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.
"Двадцать восьмого июля 2019 года в 20 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в реке Кондома на территории парка "Черемушки" в городе Новокузнецке утонул 17-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.
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Предварительно установлено, что потерпевший с двумя друзьями отдыхал на водоеме. Он предложил доплыть до острова, который располагается примерно в ста метрах от берега. Потерпевший решил возвращаться назад один. Его приятели сильно устали и замерзли, поэтому попросили отдыхающих помочь им перебраться обратно, но те вызвали спасателей. После того, как сотрудники МЧС переправили двоих, они увидели, что одежда еще одного подростка лежит на берегу, а его нигде нет.
"Тело юноши было обнаружено спасателями на дне реки, на расстоянии около 20 метров от острова… Пляж не оборудован для купания. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка. В рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего", – говорится в пресс-релизе.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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