В Кузбассе подросток утонул в реке на территории парка

КЕМЕРОВО, 29 июл – РИА Новости. Семнадцатилетний подросток утонул в реке на территории парка "Черемушки" в Новокузнецке, ведется доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

"Двадцать восьмого июля 2019 года в 20 часов 30 минут поступило сообщение о том, что в реке Кондома на территории парка "Черемушки" в городе Новокузнецке утонул 17-летний подросток. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка", – говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что потерпевший с двумя друзьями отдыхал на водоеме. Он предложил доплыть до острова, который располагается примерно в ста метрах от берега. Потерпевший решил возвращаться назад один. Его приятели сильно устали и замерзли, поэтому попросили отдыхающих помочь им перебраться обратно, но те вызвали спасателей. После того, как сотрудники МЧС переправили двоих, они увидели, что одежда еще одного подростка лежит на берегу, а его нигде нет.

"Тело юноши было обнаружено спасателями на дне реки, на расстоянии около 20 метров от острова… Пляж не оборудован для купания. Следователем назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти подростка. В рамках проверки будут изучены причины и условия, способствовавшие гибели несовершеннолетнего", – говорится в пресс-релизе.