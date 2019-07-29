Галкин пожелал Ержану Максиму успеха на "Детском Евровидении"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин пожелал успеха участнику "Детского Евровидения-2019" Ержану Максиму, который представит на конкурсе Казахстан.

Ранее министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что певец Ержан Максим, получивший известность после участия в телешоу "Голос.Дети", представит страну на "Детском Евровидении". Конкурс пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.

"Ержан – очень талантливый человек. Безусловно, его ждет большое будущее. Я очень рад, что он представит Казахстан на "Детском Евровидении", и желаю ему успеха", - сказал Галкин.

Казахстанец Ержан Максим стал вторым в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", первое место заняла дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Итоги шоу вызвали негативный общественный резонанс. Телеведущий Максим Галкин после просмотра финала написал в Instagram, что, по его мнению, "достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер".