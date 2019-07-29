Галкин пожелал Ержану Максиму успеха на "Детском Евровидении"

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Телеведущий Максим Галкин пожелал успеха участнику "Детского Евровидения-2019" Ержану Максиму, который представит на конкурсе Казахстан.
Ранее министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что певец Ержан Максим, получивший известность после участия в телешоу "Голос.Дети", представит страну на "Детском Евровидении". Конкурс пройдет в польском городе Гливице 24 ноября.
"Ержан – очень талантливый человек. Безусловно, его ждет большое будущее. Я очень рад, что он представит Казахстан на "Детском Евровидении", и желаю ему успеха", - сказал Галкин.
Казахстанец Ержан Максим стал вторым в финале шестого сезона проекта "Голос.Дети", первое место заняла дочь певицы Алсу 10-летняя Микелла Абрамова из команды Светланы Лободы. Итоги шоу вызвали негативный общественный резонанс. Телеведущий Максим Галкин после просмотра финала написал в Instagram, что, по его мнению, "достойным победителем были бы Ержан Максим, либо Анастасия Иванова, либо Нино Чеснер".
Позже Первый канал принял решение аннулировать результаты финала конкурса, основываясь на промежуточных результатах специально проведенной проверки, которые подтвердили, что на голосование было оказано внешнее воздействие. Канал провел спецвыпуск шоу с участием всех финалистов, где по решению руководства конкурса победили все участники, которые вышли в финал.