Подмосковье в августе в Китае презентует свой экономический потенциал

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московская область проведет с 5 по 9 августа в Китае роуд-шоу для демонстрации инвестиционного потенциала региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"С 5 по 9 августа по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева в пяти городах Китайской Народной Республики пройдет презентация инвестиционного потенциала Московской области", - подчеркивается в сообщении.