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РИА Новости
Новости Подмосковья

Подмосковье в августе в Китае презентует свой экономический потенциал

Вчера, 16:00
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Московская область проведет с 5 по 9 августа в Китае роуд-шоу для демонстрации инвестиционного потенциала региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"С 5 по 9 августа по поручению Губернатора Московской области Андрея Воробьева в пяти городах Китайской Народной Республики пройдет презентация инвестиционного потенциала Московской области", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что Китай стабильно входит в первую пятерку стран – ведущих зарубежных внешнеторговых партнеров Подмосковья. По итогам 2018 года Китай занимает первое место среди стран-импортеров (ввоз в Московскую область) и третье место по объему экспортируемых Московской областью товаров за пределы России.
24 июля, 10:21
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Новости ПодмосковьяАндрей Воробьев
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