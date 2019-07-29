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РИА Новости

МИД Грузии раскритиковал идею запустить международные рейсы из Сухума

Вчера, 15:58
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© РИА Новости / Михаил Мордасов / Перейти в фотобанкАэропорт в Абхазии
Аэропорт в Абхазии
© РИА Новости / Михаил Мордасов
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ТБИЛИСИ, 29 июл – РИА Новости. МИД Грузии заявил, что планируемый властями Абхазии запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.
Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками". Ранее власти Абхазии на заседании кабинета министров приняли решение о том, что Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба будет восстановлен для международного авиасообщения.
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Пресс-служба МИД Грузии в своем заявлении отмечает, что, согласно грузинскому закону "Об оккупированных территориях", на территории Абхазии и в ее воздушном пространстве установлен режим чрезвычайного положения, "то есть особенный правовой режим, который запрещает осуществление международных рейсов на оккупированных территориях".
"ICAO, естественно, поддерживает территориальную целостность, суверенитет и единство воздушного пространства Грузии. Согласно правилам ICAO, Сухумский аэропорт и соответствующее воздушное пространство закрыты с 1993 года. Следовательно, в регионе оккупированной Абхазии не может произойти осуществление международных полетов, так как это противоречит международному правосудию, правилам ICAO и законодательству Грузии", - сказано в заявлении ведомства.
Министерство отмечает, что транспортная администрация Грузии использует все возможности, чтобы стандарты ICAO были защищены.
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Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 60-е годы прошлого столетия и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в "пиковое" для черноморского побережья летнее время до 5 тысяч пассажиров в сутки. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 километра позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов.
Руководство Абхазии не раз планировало восстановить Сухумский аэропорт и начать полеты. Так, еще в конце 2014 года президент Хаджимба сообщал, что воздушная гавань начнет функционировать в течение двух лет, а на его восстановление предусмотрены в комплексном плане содействия РФ социально-экономическому развитию Абхазии значительные суммы.
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