МИД Грузии раскритиковал идею запустить международные рейсы из Сухума

ТБИЛИСИ, 29 июл – РИА Новости. МИД Грузии заявил, что планируемый властями Абхазии запуск международных рейсов из Сухумского аэропорта противоречит правилам Международной организации гражданской авиации (ICAO) и грузинскому законодательству.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит. Однако Тбилиси отказывается признавать независимость республик, называя их "оккупированными российскими войсками". Ранее власти Абхазии на заседании кабинета министров приняли решение о том, что Сухумский аэропорт имени Владислава Ардзинба будет восстановлен для международного авиасообщения.

Пресс-служба МИД Грузии в своем заявлении отмечает, что, согласно грузинскому закону "Об оккупированных территориях", на территории Абхазии и в ее воздушном пространстве установлен режим чрезвычайного положения, "то есть особенный правовой режим, который запрещает осуществление международных рейсов на оккупированных территориях".

"ICAO, естественно, поддерживает территориальную целостность, суверенитет и единство воздушного пространства Грузии. Согласно правилам ICAO, Сухумский аэропорт и соответствующее воздушное пространство закрыты с 1993 года. Следовательно, в регионе оккупированной Абхазии не может произойти осуществление международных полетов, так как это противоречит международному правосудию, правилам ICAO и законодательству Грузии", - сказано в заявлении ведомства.

Министерство отмечает, что транспортная администрация Грузии использует все возможности, чтобы стандарты ICAO были защищены.

Расположенный в 18 километрах от города сухумский аэропорт был построен в 60-е годы прошлого столетия и до 1993 года, когда был закрыт, мог принимать в "пиковое" для черноморского побережья летнее время до 5 тысяч пассажиров в сутки. Имеющаяся взлетно-посадочная полоса протяженностью 3,6 километра позволяет аэропорту принимать практически все типы гражданских самолетов.