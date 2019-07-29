Шведская активистка пересечет Атлантику на яхте для участия в саммите ООН

СТОКГОЛЬМ, 29 июл - РИА Новости. Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, ранее номинированная на Нобелевскую премию мира, отправится в США на яхте, чтобы в сентябре принять участие в посвященном проблемам климата заседании ООН, сообщила девушка в своем аккаунте в Шведская 16-летняя экоактивистка Грета Тунберг, ранее номинированная на Нобелевскую премию мира, отправится в США на яхте, чтобы в сентябре принять участие в посвященном проблемам климата заседании ООН, сообщила девушка в своем аккаунте в Twitter

"Хорошая новость! Я приму участие в саммите ООН по проблемам климата в Нью-Йорке и в конференции в Сантьяго, а также в ряде мероприятий помимо этого. Меня предложили подвезти на 18-метровой гоночной яхте Malizia II. Мы отправимся через Атлантический океан из Великобритании в Нью-Йорк в середине августа", - говорится в сообщении.

Яхта Malizia II принадлежит яхт-клубу Монако. Она впервые была спущена на воду в 2015 году.