Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Самыми угоняемыми марками автомобилей в России в первом полугодии стали Hyundai, Kia и Toyota, рассказали опрошенные РИА Новости страховщики.

Именно эти бренды чаще всего фигурируют в "антирейтингах" страховщиков за указанный период. Все три марки оказались в первой тройке у компаний ВСК и "РЕСО-Гарантия". А, например, Kia занимает сразу две строчки в топ-3 угоняемых авто у компаний "МАКС" и "Ренессанс страхование". Если говорить о конкретных моделях, то в "МАКС" назвали Sportage и Rio, а в "Ренессанс страховании" — Ceed и Rio. Также в тройку входит Hyundai: в "Ренессанс страховании" — Solaris, а у "МАКС" одну строчку поделили сразу две модели — Tucson и Creta.

Toyota дважды появляется в топ-3 у "АльфаСтрахования", первую и третью строчки заняли внедорожники Land Cruiser Prado и Land Cruiser. Разбавил их Lexus LX, оказавшийся на втором месте. Этот люксовый бренд встретился также в статистике по стране у "МАКС" и ВСК. Еще одна Toyota, но модель Camry, оказалась на третьем месте в статистике "РЕСО-Гарантии".

В числе других самых угоняемых авто по стране страховщики назвали Nissan X-Trail, Ford Focus, Kia Sorento, Hyundai ix35.

"За первое полугодие 2019 года в рейтинге самых угоняемых моделей почти безраздельно властвуют кроссоверы и внедорожники. Причем все они японских или корейских брендов. Впрочем, такой расклад вполне логичен, так как довольно точно отражает потребительские предпочтения россиян, которые все активнее пересаживаются на автомобили с полным приводом", — рассказал агентству начальник управления продукт-менеджмента и маркетинга СК МАКС Евгений Попков.

Данные по самым угоняемым автомобилям в Москве и Санкт-Петербурге мало отличаются от ситуации по всей стране. В столичном регионе также лидируют Hyundai, Kia и Toyota. Примечательно, что весь топ-3 у "АльфаСтрахования" в Петербурге заняла исключительно Kia (модели Sportage, Rio и Ceed). Этот бренд оказался на первой строчке в статистике для Петербурга и у компании ВСК, а также занял второе и третье места в статистике "РЕСО-Гарантии". Второе место он занял и у "Ренессанс страхования", однако здесь лидером по Северной столице стал Hyundai Solaris.

Среди самых угоняемых автомобилей в Москве компании также перечислили модели Lexus LX и RX, Nissan X-Trail, Skoda Octavia, BMW X5 и 3-Series, а в Петербурге — Ford Kuga и Focus, Nissan Qashqai и Santa Fe.

В компании МАКС традиционно подсчитали вероятность угона автомобилей. "С точки зрения вероятности угона на первом месте у нас люксовый внедорожник Lexus LX. Три из ста застрахованных машин, увы, не доезжают до пролонгации полиса каско. Не менее внимательными к безопасности своего автомобиля должны быть и владельцы популярного кроссовера Kia Sportage. Вероятность угона по ним приближается к двум процентам и имеет устойчивый негативный тренд на рост. Эта же модель лидирует по числу угонов в абсолютном значении", — сообщил Попков.

Ощутимая доля уже состоявшихся угонов приходится на инсценированные ситуации, а мошенниками становятся сами владельцы, пояснил руководитель управления противодействия мошенничеству в автостраховании компании ВСК Андрей Мозеров. "Мы продолжаем фиксировать высокий трафик автомобилей марок Toyota и Lexus в страны Азии через Казахстан. По нашим оценкам, до 70 процентов угнанных машин этих марок "похищаются" при участии владельцев — это так называемые самоугоны. Наиболее проблемным в этом смысле стал лизинговый канал: мошенники страхуют автомобили, спрятавшись от преддоговорной проверки за вывеской юридического лица", — сказал эксперт.