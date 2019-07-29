Эстонский министр посоветовал отозвать приглашение Путину посетить страну

"Пусть Россия нам платит!". Секрет успеха эстонских националистов Без России эстонские националисты не могут никак. Плохо живут эстонцы – Россия виновата. А что сделать, чтобы хорошо жили? Так пусть Россия денег даст. За что? Да за все плохое, на все хорошее.