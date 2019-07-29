Эстонский министр посоветовал отозвать приглашение Путину посетить страну

ТАЛЛИН, 29 июл - РИА Новости. Министр культуры Эстонии Тынис Лукас посоветовал президенту Керсти Кальюлайд отозвать приглашение главе российского государства Владимиру Путину посетить финно-угорский конгресс в Тарту, об этом он напил в Facebook, однако вскоре удалил это сообщение.
Президент Эстонии 18 апреля встретилась с Путиным в ходе рабочего визита в Москву. Она пригласила Путина на всемирный конгресс финно-угорских народов, который пройдет в июне 2020 года в эстонском городе Тарту.
"Приближается время, когда нашему президенту следует отменить свое приглашение Путину посетить Эстонию", - написал в понедельник Лукас в Facebook.
6 июля 2018, 18:29Акценты - Радио Sputnik"Окна Овертона" по-эстонски: ветераны СС как "борцы за свободу"Сопротивление вооруженное и невооруженное советской власти – чем не повод для награды. Среди претендентов – бывшие "лесные братья" и бойцы 20-й эстонской дивизии СС. Эстония готовится отметить очередную годовщину вывода российских войск.
Он объяснил это реакцией на акции протеста в Москве.
Вскоре Лукас удалил это сообщение.
В Москве 27 июля прошел митинг, который не был согласован с властями. Акцию организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции, за различные правонарушения задержаны 1074 человека.
Всемирный конгресс финно-угорских народов пройдет в Тарту 17-19 июня 2020 года. Первое такое мероприятие состоялось в 1992 году в Сыктывкаре, и с тех пор они проводились каждые четыре года попеременно в Венгрии, Финляндии, Эстонии и России.
11 марта 2017, 10:00Акценты - Радио Sputnik"Пусть Россия нам платит!". Секрет успеха эстонских националистовБез России эстонские националисты не могут никак. Плохо живут эстонцы – Россия виновата. А что сделать, чтобы хорошо жили? Так пусть Россия денег даст. За что? Да за все плохое, на все хорошее.