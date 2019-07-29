В Подмосковье две тысячи человек обратились с жалобами на укусы клещей

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Более двух тысяч человек обратились за помощью в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей за прошедшую неделю, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

"По данным еженедельного мониторинга, за прошедшую 30-ю неделю в медицинские организации Московской области по поводу присасывания клещей обратились более 2000 человек, обращаемость остаётся на уровне среднемноголетних значений, регистрируются единичные случаи заражения клещевым боррелиозом", - говорится на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что чаще всего жители сталкиваются с укусами клещей при выезде за город в деревни и дачные участки, а также при посещении лесных массивов. Всего, по данным ведомства, в Подмосковье против клещей обработано более 3100 гектаров территорий.

"По данным лабораторных исследований клещей, исследованных в лабораториях Московской области, установлено отсутствие в них возбудителей клещевого вирусного энцефалита, однако в 15,2% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 3,04% - гранулоцитарного анаплазмоза человека, в 0,33% - моноцитарного эрлихиоза человека", - уточняется в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что на сегодняшний момент против клещевого энцефалита вакцинированы более 7 тысяч человек, из них около 2 тысяч детей. В сообщении уточняется, что клещевым вирусным энцефалитом можно заразиться не только при укусе клеща, но и при употреблении в пищу сырого козьего молока.