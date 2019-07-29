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РИА Новости

В Уфе четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

Вчера, 15:42
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© Фото : Управление гражданской защиты г. УфыДТП с участием автобуса в Уфе
ДТП с участием автобуса в Уфе
© Фото : Управление гражданской защиты г. Уфы
УФА, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Уфе, который столкнулся со столбом и деревом, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, ДТП произошло в 16.00 (14.00 мск) на улице Кольцевая в Уфе.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
"Водитель 38 лет, управляя пассажирским автобусом НефАЗ, совершил наезд на электроопору с последующим наездом на дерево. В результате аварии четверых пассажиров осматривают медики скорой помощи",- сообщила башкирская Госавтоинспекция.
Правоохранители поясняют, что автобус двигался по 51 маршруту, в салоне находились около 10 человек. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.
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