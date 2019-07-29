В Уфе четыре человека пострадали в ДТП с автобусом

УФА, 29 июл - РИА Новости. Четыре человека обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Уфе, который столкнулся со столбом и деревом, сообщили в ГИБДД по Башкирии.
По данным ведомства, ДТП произошло в 16.00 (14.00 мск) на улице Кольцевая в Уфе.
"Водитель 38 лет, управляя пассажирским автобусом НефАЗ, совершил наезд на электроопору с последующим наездом на дерево. В результате аварии четверых пассажиров осматривают медики скорой помощи",- сообщила башкирская Госавтоинспекция.
Правоохранители поясняют, что автобус двигался по 51 маршруту, в салоне находились около 10 человек. На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.