В ЦИК поступили три жалобы от кандидатов в МГД после отказа в регистрации

Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, поступили в ЦИК на данный момент, сообщается на Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, поступили в ЦИК на данный момент, сообщается на сайте Центризбиркома.

Кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. Максимальный срок рассмотрения такой жалобы в Центризбиркоме составляет 10 дней.

"На сегодняшний день на рассмотрении в Центризбиркоме находятся жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы Ю.А. Серебрянской и К.В. Лисицы", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Отмечается, что жалоба Ивана Жданова на решение Московской городской избирательной комиссии, поступившая в ЦИК России 25 июля, не могла быть рассмотрена из-за отсутствия на момент ее поступления указанного решения.

"Центризбирком незамедлительно проинформировал И.Ю. Жданова официальной телеграммой и в смс-сообщении о возможности направить обращение в установленном законом порядке. 29 июля повторная жалоба И.Ю. Жданова на решение МГИК принята в ЦИК России", - уточняется в сообщении.

Мосгоризбирком на прошлой неделе оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для членов партии "Яблоко" Андрея Бабушкина и Елены Русаковой, а также Любови Соболь и некоторых других.