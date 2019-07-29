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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

В ЦИК поступили три жалобы от кандидатов в МГД после отказа в регистрации

Вчера, 15:39
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Три жалобы от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым Мосгоризбирком отказал в регистрации, поступили в ЦИК на данный момент, сообщается на сайте Центризбиркома.
Кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. Максимальный срок рассмотрения такой жалобы в Центризбиркоме составляет 10 дней.
Иван Жданов и Илья Яшин
25 июля, 16:10
Кандидат в депутаты МГД Жданов отказался отвечать почти на все вопросы
"На сегодняшний день на рассмотрении в Центризбиркоме находятся жалобы кандидатов в депутаты Мосгордумы Ю.А. Серебрянской и К.В. Лисицы", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.
Отмечается, что жалоба Ивана Жданова на решение Московской городской избирательной комиссии, поступившая в ЦИК России 25 июля, не могла быть рассмотрена из-за отсутствия на момент ее поступления указанного решения.
"Центризбирком незамедлительно проинформировал И.Ю. Жданова официальной телеграммой и в смс-сообщении о возможности направить обращение в установленном законом порядке. 29 июля повторная жалоба И.Ю. Жданова на решение МГИК принята в ЦИК России", - уточняется в сообщении.
Московская городская избирательная комиссия
25 июля, 12:01
МГИК частично удовлетворил жалобы незарегистрированных кандидатов в МГД
Мосгоризбирком на прошлой неделе оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов, в том числе для членов партии "Яблоко" Андрея Бабушкина и Елены Русаковой, а также Любови Соболь и некоторых других.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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