В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщили в МЧС.

"Наиболее "горимыми" субъектами остаются республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область", — уточняется в релизе.

Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Как ранее сообщил первый замминистра ведомства Александр Чуприян, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов, причем их площадь увеличивается.