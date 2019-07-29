В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщили в МЧС.
"Наиболее "горимыми" субъектами остаются республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область", — уточняется в релизе.
Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.
Как ранее сообщил первый замминистра ведомства Александр Чуприян, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов, причем их площадь увеличивается.
Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, но дым распространяется и "качество жизни" в некоторых селах и городах ухудшается, добавил он.