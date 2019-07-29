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РИА Новости

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Вчера, 15:40
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© РИА Новости / Валерий МельниковТушение природного лесного пожара в Бурятии
Тушение природного лесного пожара в Бурятии
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров, сообщили в МЧС.
"Наиболее "горимыми" субъектами остаются республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область", — уточняется в релизе.
Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.
Как ранее сообщил первый замминистра ведомства Александр Чуприян, пожарами охвачено почти три миллиона гектаров тайги, спасатели фиксируют 500 очагов, причем их площадь увеличивается.
Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, но дым распространяется и "качество жизни" в некоторых селах и городах ухудшается, добавил он.
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Вчера, 14:27
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
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Обсудить 42
МЧС РФКрасноярский крайИркутская областьБурятияПроисшествия
Популярные комментарии
В любой стране мира пожары бы тушили на начальной стадии, потому лес это очень важная составляющая экосистемы и во всех смыслах большое богатство для страны. Только в России всем глубоко фиолетово на это, одни коммерсы у власти. Не тушат потому что экономически не выгодно!!! Начинают шевелиться только тогда, когда вот вот города гореть начнут! Очень стыдно за такую власть(((
29 июля, 15:51
НХНи Хау
145033014
Очухались. Уже половина Сибири выгорела за последние несколько лет. Власть как бы не видела ничего.
29 июля, 15:37
Арсений Понфиленко
126121010
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