В Черногории автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы после ДТП

БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и сорвался с трассы на северо-западе Черногории, пострадали свыше 30 человек, сообщает национальное телевидение страны.
Авария произошла около ТЭЦ под городом Плевля, вблизи отвалов добываемого угля. Автобус, следовавший по маршруту Никшич (Черногория) - Врбас (Сербия), слетел с трассы в ночь на понедельник после столкновения с легковым автомобилем. В салоне находились 37 пассажиров.
Pljevlja: U sudaru autobusa i mercedesa 37 osoba povrijeđeno, nema životno ugroženihhttps://t.co/34ZhHAUdZc pic.twitter.com/2I0WeYXV1R— Portal RTCG (@MMC_RTCG) 29 июля 2019 г.
"В больнице города Плевля на лечении оставлено 26 человек из всего 32 пострадавших. Трое наиболее тяжелых (пострадавших - Прим. ред.) отправлены в Сербию", - передает телеканал.
Отмечается, что жители Плевли уже ночью выстроились в очередь перед больницей, чтобы сдать кровь. Среди наиболее сильно пострадавших - водитель автобуса, который был доставлен в Клинический центр Подгорицы. Полиция выясняет причины ДТП.
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