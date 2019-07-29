В Черногории автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы после ДТП

БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и сорвался с трассы на северо-западе Черногории, пострадали свыше 30 человек, Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и сорвался с трассы на северо-западе Черногории, пострадали свыше 30 человек, сообщает национальное телевидение страны.

Авария произошла около ТЭЦ под городом Плевля, вблизи отвалов добываемого угля. Автобус, следовавший по маршруту Никшич (Черногория) - Врбас (Сербия), слетел с трассы в ночь на понедельник после столкновения с легковым автомобилем. В салоне находились 37 пассажиров.

Pljevlja: U sudaru autobusa i mercedesa 37 osoba povrijeđeno, nema životno ugroženihhttps://t.co/34ZhHAUdZc pic.twitter.com/2I0WeYXV1R — Portal RTCG (@MMC_RTCG) 29 июля 2019 г.

"В больнице города Плевля на лечении оставлено 26 человек из всего 32 пострадавших. Трое наиболее тяжелых (пострадавших - Прим. ред.) отправлены в Сербию", - передает телеканал.