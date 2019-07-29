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РИА Новости

В Черногории автобус с 37 пассажирами сорвался с трассы после ДТП

Вчера, 15:32
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БЕЛГРАД, 29 июл - РИА Новости. Пассажирский автобус столкнулся с автомобилем и сорвался с трассы на северо-западе Черногории, пострадали свыше 30 человек, сообщает национальное телевидение страны.
Авария произошла около ТЭЦ под городом Плевля, вблизи отвалов добываемого угля. Автобус, следовавший по маршруту Никшич (Черногория) - Врбас (Сербия), слетел с трассы в ночь на понедельник после столкновения с легковым автомобилем. В салоне находились 37 пассажиров.
"В больнице города Плевля на лечении оставлено 26 человек из всего 32 пострадавших. Трое наиболее тяжелых (пострадавших - Прим. ред.) отправлены в Сербию", - передает телеканал.
Отмечается, что жители Плевли уже ночью выстроились в очередь перед больницей, чтобы сдать кровь. Среди наиболее сильно пострадавших - водитель автобуса, который был доставлен в Клинический центр Подгорицы. Полиция выясняет причины ДТП.
Да месте ДТП с участием пассажирского автобуса в Жамбылской области Казахстана. 20 апреля 2019
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