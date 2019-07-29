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РИА Новости

В Москве закрыли клинику, где экономист под видом врача делал аборты

Вчера, 15:29
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Росздравнадзор закрыл клинику в Москве, где экономист, представлявшийся врачом и использовавший УЗИ для вида, делал пациентам аборты на поздних сроках беременности, сообщила пресс-служба ведомства.
"В июле закрыта клиника в центре Москвы, где экономист, представлявшийся врачом, делал пациентам аборты на поздних сроках. Заведено уголовное дело... В настоящее время лицо, проводившее нелегальные аборты, находится под подпиской о невыезде", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в пресс-службе, еще в марте в Росздравнадзор поступили сведения о нанесении тяжкого вреда здоровью гражданам в клинике ООО "Евроклиник", по итогам выездных проверок было выявлено, что человек без медицинского образования проводил медикаментозные аборты.
Аборты пришедшим на прием женщинам, включая несовершеннолетних и тех, у которых срок беременности превышал 12 недель, проводились без диагностики, пояснили в Росздравнадзоре.
"Перед проведением аборта экономист, представлявшийся врачом, включал аппарат УЗИ, создавая видимость проведения диагностики срока беременности, но не использовал его по назначению", - добавили в пресс-службе.
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