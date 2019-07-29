Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений на восточном берегу Евфрата, по сути отобрав у террористической группировки ИГ* контрабандный бизнес, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
Он отметил, что США занимаются разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье.
По его словам, речь идет о месторождениях "Конако", "Эль-Омар" и "Танак".
Помимо этого американские частные военные компании (ЧВК) наращивают численность сотрудников на сирийских нефтяных объектах.
"Численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек", - заявил Рудской.
Он заявил, что их деятельность осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции, хотя по сути представляет собой контрабандный бизнес.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Вчера, 14:51Депутат: действия американцев в Сирии можно назвать только одним словомРоссийский Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии, а также в разграблении сирийских нефтяных объектов. В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия американцев.