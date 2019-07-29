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РИА Новости

Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

Вчера, 15:28
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Американские структуры организовали добычу и продажу сирийской нефти с месторождений на восточном берегу Евфрата, по сути отобрав у террористической группировки ИГ* контрабандный бизнес, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской.
Он отметил, что США занимаются разграблением принадлежащих законному сирийскому правительству нефтяных объектов и месторождений в Заевфратье.
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США готовят вооруженное формирование в Сирии, заявили в Генштабе РФКак сообщают в Генштабе РФ, подготовленные США боевики угрожают нефтегазовой инфраструктуре Сирии.
По его словам, речь идет о месторождениях "Конако", "Эль-Омар" и "Танак".
Помимо этого американские частные военные компании (ЧВК) наращивают численность сотрудников на сирийских нефтяных объектах.
"Численность наемников ЧВК превышает три с половиной тысячи человек", - заявил Рудской.
Он заявил, что их деятельность осуществляется под прикрытием авиации международной антитеррористической коалиции, хотя по сути представляет собой контрабандный бизнес.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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Депутат: действия американцев в Сирии можно назвать только одним словомРоссийский Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии, а также в разграблении сирийских нефтяных объектов. В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия американцев.
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