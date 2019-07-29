Генштаб обвинил США в разграблении нефтяных объектов в Сирии

Депутат: действия американцев в Сирии можно назвать только одним словом Российский Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии, а также в разграблении сирийских нефтяных объектов. В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия американцев.