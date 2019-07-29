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РИА Новости

В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию

Вчера, 15:25
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© РИА Новости / Давид Хизанишвили / Перейти в фотобанк"Boeing-737-500" грузинской авиакомпании "Айрзена - Грузинские авиалинии"
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
© РИА Новости / Давид Хизанишвили
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ущерб грузинской авиакомпании Georgian Airways после запрета прямых полетов в Россию составил 25 миллионов долларов. Об этом сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
Отмечается, что компании пришлось вернуть 80 процентов реализованных билетов.

"Помимо этого, резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты", — цитирует СМИ сообщение авиакомпании.

Руководство Georgian Airways обратилось к правительству страны с просьбой оказать финансовую помощь. Власти заявили, что частично компенсируют ущерб.
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Двадцатого июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
В противостоянии радикалов и спецназа пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что Зурабишвили не вошла в курс дела или искажает ситуацию.
После заявлений грузинской коллеги Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.
Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, авиасообщение восстановят после нормализации ситуации в Грузии.
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Протесты в ГрузииSputnikРоссияГрузияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Что вукраина , что еврогрузия почему то действуют по одной и той же схеме . С начало делают глупости , потом думают как исправить ситуацию , а потом едут в Россию просить у нас помощи . А оно нам надо ?
29 июля, 15:42
Теофраст фон Гогенгейм
15480003
Это хорошая новость!!!
29 июля, 15:27
Арсений Понфиленко
12042004
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