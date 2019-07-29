В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Ущерб грузинской авиакомпании Georgian Airways после запрета прямых полетов в Россию составил 25 миллионов долларов. Об этом сообщил . Ущерб грузинской авиакомпании Georgian Airways после запрета прямых полетов в Россию составил 25 миллионов долларов. Об этом сообщил Sputnik Грузия со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Отмечается, что компании пришлось вернуть 80 процентов реализованных билетов.

"Помимо этого, резко сократилось количество желающих приобрести авиабилеты", — цитирует СМИ сообщение авиакомпании.

Руководство Georgian Airways обратилось к правительству страны с просьбой оказать финансовую помощь. Власти заявили, что частично компенсируют ущерб.

Обострение российско-грузинских отношений

Двадцатого июня в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

В противостоянии радикалов и спецназа пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

На фоне беспорядков президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что Зурабишвили не вошла в курс дела или искажает ситуацию.

После заявлений грузинской коллеги Путин подписал указ о прекращении с 8 июля пассажирского авиасообщения. Согласно статистике, в прошлом году россияне составили пятую часть туристов в этой стране.