МАК создал комиссию для расследования ЧП в Московской области

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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию для расследования падения легкомоторного самолета в Московской области, сообщается на сайте комитета.

В субботу вблизи деревни Дракино в городском округе Серпухов в реку Ока упал легкомоторный самолет. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона, в результате происшествия погибли два человека.