Иран отверг возможность обмена задержанного Stena Impero на Grace 1

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Посол Ирана в Великобритании Хамид Баидинежад отверг вероятность обмена британского танкера Stena Impero, задержанного в Ормузском проливе, на иранское судно Grace 1, остановленное властями британского Гибралтара.
"Невозможно провести, как предполагают некоторые британские СМИ, равноценный обмен или бартерный обмен задержанных судов Великобритании и Ирана. Великобритания незаконно задержала судно с иранской нефтью, тогда как британское судно было задержано в Ормузском проливе за нарушение нескольких основных правил безопасности", - сообщил иранский посол в своем Twitter.
Вечером 19 июля ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержали в Ормузском проливе в иранских территориальных водах британский танкер Stena Impero и впоследствии сопроводили его в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться. Иранские власти заявили, что экипаж судна здоров, а танкер стоит на якоре у порта. Судовладельцы подали официальную заявку на посещение моряков на борту судна и ждут ответа властей.
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание иранского танкера властями британского Гибралтара 4 июля. Судно Grace 1 было заподозрено в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Суд продлил их содержание под стражей до 15 августа.