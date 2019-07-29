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РИА Новости

Во Франции больше месяца расследуют дело о громко квакающих лягушках

Вчера, 15:15
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CC0 / betexion / Речная лягушка
Речная лягушка
CC0 / betexion /
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Полиция и муниципальные власти на севере Франции больше месяца расследуют заявление, в котором местный житель жалуется на громко квакающих лягушек в саду соседей, пишет региональная газета Voix du Nord.
Как сообщил газете хозяин участка в городе Аррас (департамент Па-де-Кале) Марк Дерво, пара лягушек поселилась здесь еще весной и поначалу не вызывала никаких проблем. Однако с наступлением в июне брачного сезона амфибии - Леон и Жозефина, как назвали их владельцы сада, начали бурно выражать свои эмоции посредством кваканья по ночам. В результате один из соседей обратился в правоохранительные органы и в мэрию с требованием устранить источник раздражающего шума.
По словам хозяина, двое полицейских в униформе нанесли им первый визит еще в июне, попросив обеспечить раздельное проживание лягушек. Поскольку их брачный сезон подходил к концу, Дерво посчитал, что инцидент будет автоматически урегулирован.
Однако, как выяснилось, дело не было закрыто, и 27 июля в его дом явились уже трое стражей порядка. Кроме того, к расследованию активно подключились городские власти: Дерво навестили два муниципальных сотрудника, а затем заместитель мэра. В качестве решения вопроса мужчине посоветовали убирать лягушек на ночь в гараж. В беседе с изданием он высмеял это предложение как малоосуществимое на практике. Пока правоохранители не предъявляли Дерво и его супруге требования юридически обязывающего характера.
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