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РИА Новости

Доходы Крыма от туризма выросли на четверть

Вчера, 15:12
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Прямые налоговые поступления в бюджет Крыма от туристической сферы в этом году уже составили 1,4 миллиарда рублей, что на 25% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Основным источником доходов в летний период является курортный сезон. Прямых налоговых поступлений в бюджет республики Крым получили 1 миллиард 460 миллионов рублей, что на 25% выше прошлогодних показателей", - сказал Аксенов во время двухсторонней встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым в Севастополе.
По его словам, в этом году в Крыму уже отдохнули 3,3 миллиона туристов, что на 11% превышает показатели прошлого года.
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