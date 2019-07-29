Доходы Крыма от туризма выросли на четверть

Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июл – РИА Новости. Прямые налоговые поступления в бюджет Крыма от туристической сферы в этом году уже составили 1,4 миллиарда рублей, что на 25% выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Основным источником доходов в летний период является курортный сезон. Прямых налоговых поступлений в бюджет республики Крым получили 1 миллиард 460 миллионов рублей, что на 25% выше прошлогодних показателей", - сказал Аксенов во время двухсторонней встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым в Севастополе.