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РИА Новости

В Челябинской области рассказали о причинах ДТП с экс-замгубернатором

Вчера, 15:12
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ЧЕЛЯБИНСК, 29 июл – РИА Новости. ДТП с пострадавшими произошло в Челябинской области после того, как автомобиль Lexus выехал на полосу встречного движения и столкнулся с "Ладой Веста", решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе ГУМВД России по региону.
Авария произошла в воскресенье. В социальной сети "ВКонтакте" на странице, посвященной Челябинску, размещены фотографии с места ДТП, на которых рядом с иномаркой находится бывший заместитель губернатора Челябинской области, в настоящее время – гендиректор агрохолдинга "Равис" Андрей Косилов.
Как сообщал минздрав региона, в аварии пострадали четыре человека. Водитель Lexus отказался от госпитализации, три человека были госпитализированы в лечебные учреждения. В понедельник минздрав уточнил, что один из госпитализированных отказался от дальнейшего пребывания в медучреждении и будет проходить лечение по месту жительства.
"В воскресенье, 28 июля, в 14.10 (12.10 мск) на 18-м километре автодороги Байрамгулово — Новоандреевка водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Lexus, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". За рулем второй машины находился мужчина 1997 года рождения", - говорится в сообщении.
Полиция напоминает, что в аварии пострадали водитель и два пассажира - 1999 и 1996 годов рождения - отечественного автомобиля. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в управлении.
Сотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019
Вчера, 11:11
В Ростовской области столкнулись микроавтобус и грузовик
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МВД РоссииРоссияЧелябинская областьПроисшествия
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