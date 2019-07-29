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РИА Новости

Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстрелах на границе

Вчера, 15:10
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БАКУ/ЕРЕВАН, 29 июл – РИА Новости. Представители Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстрелах на границе в выходные, Ереван также заявил о гибели армянского военного.
"Азербайджанские вооруженные силы совершили 27 и 28 июля на северо-восточном участке госграницы Армении провокационные действия с привлечением снайперов, в результате был убит военнослужащий армянских ВС Арман Булгадарян, еще двое военных получили ранение", - сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян в понедельник, ее слова приводятся на сайте ведомства.
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В погранслужбе Азербайджана заявили, в свою очередь, что "армянская сторона продолжает провокации... на линии соприкосновения войск".
"Двадцать восьмого июля в 22.00 боевые позиции погранслужбы и военно-транспортные средства, двигавшиеся в направлении тыла, в очередной раз подверглись обстрелу с вражеской стороны. Снайперскому обстрелу подвергся военно-медицинский транспорт марки "УАЗ", который был снабжен соответствующими знаками отличия "военно-медицинская помощь" и знаком Красного полумесяца", - утверждают в азербайджанском ведомстве.
Отношения между Арменией и Азербайджаном напряжены из-за конфликта в Карабахе, начавшегося в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.
С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
Ситуация в зоне карабахского конфликта
20 сентября 2018, 14:16Видеоблоги - Радио Sputnik
Нагорный Карабах: условная война и реальные ученияВоенные учения Армении и Азербайджана только обостряют ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в эфире радио Sputnik – доктор политических наук Рафаэль Ордуханян и руководитель Московской национально-культурной автономии азербайджанцев Агададаш Керимов.
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Нагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанАрменияВ мире
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