Мосгорсуд освободил знакомую полковника Захарченко из Нота-банка

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Мосгорсуд смягчил приговор бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой по делу о растрате 350 миллионов рублей и освободил ее из-под стражи, учтя время нахождения под домашним арестом и в СИЗО, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Приговор изменить... Считать приговор отбытым, отпустить Марчукову в зале суда", — сказал судья.

Ранее Останкинский суд Москвы назначил Галине Марчуковой 3 года и 4 месяца колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Ее дело слушалось в особом порядке, что означало полное признание вины и гарантировало более мягкое наказание. Доказательства не исследовались.

В Мосгорсуд в понедельник пришли родственники других фигурантов дела: уже освобожденная сестра Лариса Марчукова и муж гадалки Ноны Михай. Но в зал заседания они не заходили, оставаясь в коридорах.

Мосгорсуд неделю назад освободил Ларису Марчукову, дело которой тоже слушалось в особом порядке. За пособничество в хищении денег вкладчика Нота-банка она получила три года и три месяца колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Сестры в рамках сделки со следствием дали показания на полковника Дмитрия Захарченко - все они уроженцы Миллеровского района Ростовской области.

Кроме того, Мосгорсуд направил в гражданское судопроизводство первой инстанции иск о возмещении 350 миллионов рублей потерпевшему - гендиректору ООО "Фармстер" Ивану Тарлыкову.

По версии следствия, Захарченко предупредил Галину Марчукову о предстоящих у неё и в Нота-банке обысках в рамках дела о хищении из городского бюджета более 2 миллиардов рублей через ОАО "Электрозавод", счета которого находились в этом кредитном учреждении.

Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Ноной Михай об обысках и гендиректоре "Электрозавода", записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко. Сестрам Марчуковым же вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков и заключили в СИЗО. Дмитрий Ерохин уже приговорен к 8,5 годам колонии, Вадим – к 6 годам, Михай за подстрекательство к растрате должна будет отсидеть 3,5 года.