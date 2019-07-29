В Саратове шестилетняя девочка жила с 25 собаками, двумя котами и кроликом

САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Полиция в Саратове изъяла шестилетнюю девочку у матери, которая содержала в доме 25 собак, 2 кота и кролика, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" сообщило, что волонтеры-зоозащитники в субботу посетили частный дом на улице Железнодорожная в центре Саратова, где обнаружили 25 собак элитных пород, двух котов и кролика, а также выяснили, что в этом же доме в антисанитарных условиях проживает ребенок. Местная зоозащитница Мария Ковалева уточняла на своей странице в Facebook, что группе зоозащитников удалось вывезти из этого дома 16 собак, двух котов и кролика.

"Идет проверка. Туда незамедлительно выехали сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних - ред.), обследовали помещение, приняли решение изъять ребенка из семьи. Девочка шести лет временно помещена в реабилитационный центр", - сказала Захарова.

По ее словам, семья находилась на профучете до мая текущего года по аналогичной причине - из-за антисанитарии в доме.

"Ситуация несколько лет назад была аналогичная. Как пояснили сотрудники ПДН, женщина исправилась, навела дома порядок, не было никаких оснований для того, чтобы оставлять ее на учете", - пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что полиция также проводит проверку действий волонтеров при изъятии животных из дома.

"После того, как волонтеры забрали какое-то количество животных, женщина обратилась в Кировский отдел полиции с заявлением, что волонтеры украли у нее этих животных. По этому факту сотрудниками полиции также проводится проверка", - сказала Захарова.