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РИА Новости

В Саратове шестилетняя девочка жила с 25 собаками, двумя котами и кроликом

Вчера, 15:02
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© Fotolia / arefin03Белый кролик
Белый кролик
© Fotolia / arefin03
САРАТОВ, 29 июл - РИА Новости. Полиция в Саратове изъяла шестилетнюю девочку у матери, которая содержала в доме 25 собак, 2 кота и кролика, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Ранее саратовское ИА "Взгляд-инфо" сообщило, что волонтеры-зоозащитники в субботу посетили частный дом на улице Железнодорожная в центре Саратова, где обнаружили 25 собак элитных пород, двух котов и кролика, а также выяснили, что в этом же доме в антисанитарных условиях проживает ребенок. Местная зоозащитница Мария Ковалева уточняла на своей странице в Facebook, что группе зоозащитников удалось вывезти из этого дома 16 собак, двух котов и кролика.
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"Идет проверка. Туда незамедлительно выехали сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних - ред.), обследовали помещение, приняли решение изъять ребенка из семьи. Девочка шести лет временно помещена в реабилитационный центр", - сказала Захарова.
По ее словам, семья находилась на профучете до мая текущего года по аналогичной причине - из-за антисанитарии в доме.
"Ситуация несколько лет назад была аналогичная. Как пояснили сотрудники ПДН, женщина исправилась, навела дома порядок, не было никаких оснований для того, чтобы оставлять ее на учете", - пояснила собеседница агентства.
Она добавила, что полиция также проводит проверку действий волонтеров при изъятии животных из дома.
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"После того, как волонтеры забрали какое-то количество животных, женщина обратилась в Кировский отдел полиции с заявлением, что волонтеры украли у нее этих животных. По этому факту сотрудниками полиции также проводится проверка", - сказала Захарова.
Следственное управление СК РФ по региону сообщило, что следователи начали проверку сообщения о проживании 6-летней девочки вместе с матерью в антисанитарных условиях в доме, где содержались около 20 собак. "Следствием будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, которые были обязаны осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания девочки. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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СаратовРоссияПроисшествия
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