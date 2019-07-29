ФАС назвала отрасли экономики, где проблема картелей стоит наиболее остро

Руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что проблема картелей сейчас наиболее остро стоит в фармацевтической промышленности и строительстве дорог, закон против картелей может быть принят осенью; глава государства обратил внимание на необходимость последующего анализа практики его применения.

Стенограмма беседы Путина с Артемьевым, в ходе которой обсуждались актуальные вопросы деятельности ведомства, опубликована в понедельник на сайте Кремля. Глава ФАС доложил, в том числе, о ходе исполнения президентского поручения по борьбе с картелями. Он отметил, что сегодня вред от сговоров в экономике оценивается ведомством примерно в 2% ВВП.

"Картелей тысячи, наиболее "засоренные" картелями отрасли – это фармацевтическая промышленность и дорожное строительство. Там сговариваются практически в 80–90% государственных объявленных торгов", - приводит сайт Кремля слова Артемьева.

Он уточнил, что подобные случаи ФАС выявляет совместно с правоохранительными органами. По его словам, сейчас возбуждено около 15 уголовных дел, некоторые дела завершены, виновные получили реальные сроки.

"Новый закон по усилению борьбы с картелями, который мы разработали вместе с силовыми структурами, прошел обсуждение со всеми предпринимательскими союзами, учтены их замечания. Мы согласовали его со всеми [федеральными органами исполнительной власти], он выходит на правительство и далее в Государственную Думу", - рассказал глава ФАС.

"По всей видимости, документ будет принят осенью, но для нас принципиально важным является ваше поручение, что мы его исполняем, и в общем всем, наверное, нужно понимать, что шутки закончились", - заявил Артемьев.

Он обратил внимание на то, что картельные сговоры вредят национальной экономике, с этим злом нужно неуклонно бороться. По его мнению, новый закон позволит и ФАС, и коллегам из правоохранительных органов делать это гораздо эффективнее.