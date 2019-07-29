Выдумавшую погибших в Холокосте предков блогершу нашли мертвой

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Немецкий историк и блогер Мари Софи Хингст, выдумавшая себе еврейских предков, якобы погибших в Холокосте, найдена мертвой в своей постели дома в Дублине, сообщает Немецкий историк и блогер Мари Софи Хингст, выдумавшая себе еврейских предков, якобы погибших в Холокосте, найдена мертвой в своей постели дома в Дублине, сообщает iLaw Journals University News

Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Мать Хингст считает, что ее дочь покончила с собой. Результаты вскрытия пока неизвестны.

Мари Софи Хингст получила широкую известность после серии публикаций о своих еврейских родственниках, большинство из которых якобы погибли во время Холокоста. В 2017 году ее назвали "Блогером года".

Позже выяснилось, что ее предки были обычными немецкими протестантами. Оказалось также, что она не только придумывала истории, но и составила список из 22 несуществующих жертв Холокоста в мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме.