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РИА Новости

Выдумавшую погибших в Холокосте предков блогершу нашли мертвой

Вчера, 14:47
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© Фото : страница TCD Histories в TwitterМари Софи Хингст
Мари Софи Хингст
© Фото : страница TCD Histories в Twitter
МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Немецкий историк и блогер Мари Софи Хингст, выдумавшая себе еврейских предков, якобы погибших в Холокосте, найдена мертвой в своей постели дома в Дублине, сообщает iLaw Journals University News.
Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти. Мать Хингст считает, что ее дочь покончила с собой. Результаты вскрытия пока неизвестны.
Мари Софи Хингст получила широкую известность после серии публикаций о своих еврейских родственниках, большинство из которых якобы погибли во время Холокоста. В 2017 году ее назвали "Блогером года".
Позже выяснилось, что ее предки были обычными немецкими протестантами. Оказалось также, что она не только придумывала истории, но и составила список из 22 несуществующих жертв Холокоста в мемориал "Яд Вашем" в Иерусалиме.
Хингст призналась в фальсификациях, объяснив свой поступок депрессией, которая началась у нее после переезда в Дублин. Незадолго до смерти она дала интервью Irish Times, в котором призналась, что после разоблачения чувствует себя загнанной в угол.
Памятник жертвам Холокоста в центре Берлина
27 января, 00:10
Международный день памяти жертв Холокоста
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ИрландияВ мире
Популярные комментарии
Логичный конец вымышленной жизни жертвы бесполезной "профессии".
29 июля, 15:23
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