В правительстве Украины не будет оппозиции, заявил представитель Зеленского

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - сказал Герус в интервью изданию "РБК-Украина".