Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T14:45Z
https://ria.ru/20190729/1556971411.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153278/74/1532787424_322:345:3015:1860_1036x0_80_0_0_2378da0d377ab082f583af510652d34c.jpg
РИА Новости

В правительстве Украины не будет оппозиции, заявил представитель Зеленского

Вчера, 14:45
551
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте "уже есть, это монобольшинство" и что представителей оппозиции в правительстве не будет.

"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - сказал Герус в интервью изданию "РБК-Украина".

На вопрос о том, будет ли в парламенте коалиция, Герус ответил, что она "уже есть, монобольшинство".
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.
Крымский мост
Вчера, 13:56
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста
381012
Обсудить 0
Ситуация на УкраинеКабинет министров УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Рекомендуем
На Украине освободили мужчину, обвиненного в перевозке "Бука", пишут СМИ
РИА
Новости
Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины
На Украине предложили обновить состав переговорщиков по газу, сообщили СМИ
Представитель Зеленского прокомментировал планы о приватизации на Украине
Виктор Медведчук
Медведчук заявил о падении промышленного производства на Украине
Лента
новостей
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Украина намерена возобновить переговоры с Россией по газу
Мари Софи Хингст
Выдумавшую погибших в Холокосте предков блогершу нашли мертвой
Жан Беленюк
Будущий депутат от "Слуги народа" ошибся в данных о прожиточном минимуме
Крымский мост
На Украине призвали ввести санкции из-за Крымского моста
Виктор Медведчук во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
В Киеве заявили, что Медведчука исключили из переговоров по Донбассу
Танкер Stena Impero
Иран отверг возможность обмена задержанного Stena Impero на Grace 1
Покрытое трещинами боковое стекло на новом пешеходно-велосипедном мосту в Киеве, Украина. Стоп-кадр видео очевидца
На новом "мосту Кличко" в Киеве треснуло стекло
Президент РФ Владимир Путин и президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время прощания после российско-эстонских переговоров
Эстонский министр посоветовал отозвать приглашение Путину посетить страну
Побережье Черного моря в Коктебеле
Аксенов доложил Медведеву о текущих результатах курортного сезона в Крыму
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаный выступает в парламенте Молдавии в Кишиневе
Власти Молдавии хотят наладить отношения с Россией
Председатель парламента Молдавии Зинаида Гречаная выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 26 июня 2019
В Молдавии заявили о планах снять запрет на трансляцию российских передач
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:08В Пятигорске потушили пожар в цехе по производству шуб
02:06В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
01:53Сенат США не смог отменить решение Трампа по поставкам оружия Эр-Рияду
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
Лента новостейМолния