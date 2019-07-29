В правительстве Украины не будет оппозиции, заявил представитель Зеленского

МОСКВА, 29 июл – РИА Новости. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что коалиция в новом парламенте "уже есть, это монобольшинство" и что представителей оппозиции в правительстве не будет.
"Коалиция заберет все министерские кресла, нет такого, чтобы оппозиция была в правительстве. В парламенте, думаю, некоторые комитеты отдадут оппозиции, чтобы ни у кого не было сомнений в демократичности новой власти, какие именно, пока не знаю", - сказал Герус в интервью изданию "РБК-Украина".
На вопрос о том, будет ли в парламенте коалиция, Герус ответил, что она "уже есть, монобольшинство".
Внеочередные выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно.