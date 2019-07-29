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РИА Новости
Краснодарский край

Предприятия АПК Кубани будут поставлять продукцию в Китай

Вчера, 14:43
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КРАСНОДАР, 29 июл - РИА Новости. Предприятия АПК Краснодарского края намерены поставлять свою продукцию в Китай, сообщает пресс-служба администрации российского региона.
"Кубанские предприятия АПК планируют поставлять продукцию в Китай", - говорится в сообщении. Уточняется, что центр координации поддержки экспорта региона впервые организовал бизнес-миссию представителей торговых сетей, крупных оптовых и розничных компаний КНР в Краснодар.
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По данным ведомства, в рамках делового визита состоялся круглый стол с участием более 30 предприятий региона. Делегация из Китая продегустировала продукцию края: кондитерские и мучные изделия, растительные масла, муку, крупы, натуральные банановые чипсы, мед и ягодное варенье, товары для здорового питания. Стороны обсудили вопросы сотрудничества, обменялись контактами. Были достигнуты предварительные договоренности по поставкам масла, кондитерских изделий и другой продукции, отмечают краевые власти.
"Готовность к сотрудничеству и максимальный интерес со стороны китайских партнеров были видны уже на этапе подготовки встречи. Зарубежные представители с большим доверием относятся к поиску потенциального партнера именно через проверенные каналы, такие как Центр координации поддержки экспорта. Сотрудничество с центром – гарантия того, что компании, отобранные для встречи, будут полностью проверены и протестированы на готовность к экспортной деятельности", – приводятся в сообщении слова врио руководителя инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталия Воронова.
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Как отметили в центре поддержки экспорта, кубанские продукты представляют особую ценность для Китая, потому они экологически чистые, качественные и не раз были отмечены на самых престижных российских и международных выставках.
Мероприятие проводилось по линии нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Основной частью делового визита китайских бизнесменов стала контактно-деловая биржа с предприятиями Краснодарского края. Визиту предшествовала тщательная подготовка с подбором китайских компаний, проверкой их деловой репутации, переводом презентационных материалов и коммерческих предложений краевых предприятий на китайский язык.
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Краснодарский крайКитайКраснодарский крайЭкономика
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